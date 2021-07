Quarry Life Award 2021 : HeidelbergCement lance la 5ème édition de son concours valorisant la préservation de la nature

Le concours scientifique et éducatif international Quarry Life Award, initié par HeidelbergCement dès 2012, récompense les actions novatrices en faveur de la biodiversité en carrière et entend renforcer l’engagement environnemental de l’activité extractive. Depuis sa création, plus de 1400 propositions ont été soumises parmi lesquelles 370 sélectionnées pour participer à des projets impliquant près d’un millier de chercheurs.

En France, Ciments Calcia et GSM sites prennent part à cette nouvelle édition, lancée en mai, avec le soutien du Comité français de l’UICN1, sur 8 sites : Villiers-au-Bouin (37), Roussas (26), Poussan (34), Charny sur Meuse (55), Rumersheim (67), Ségrie (72), Balloy/Bazoches (77) et Achères (78).



Toutes les informations sur quarrylifeaward.com.



Les propositions, portées individuellement ou par équipes, devront se construire autour de l’un de ces deux axes : recherche et initiatives sociétales. Etudiants, chercheurs, « tous les citoyens passionnés de nature » sont ainsi invités à soumettre un projet d’action au sein de l’une des carrières participantes, d’ici le 18 novembre 2021, sur le site internet dédié.



Au 16 décembre 2021, les jurés de Quarry Life Award France sélectionneront au maximum 6 projets qui devront alors être mis en œuvre entre janvier et septembre 2022. Tous concourront simultanément aux niveaux national et international. À l’issue de la période de recherche, les participants soumettront un « rapport de projet final » rédigé en français et en anglais, et ce avant le 15 septembre 2022.

2 axes déclinant respectivement 3 thématiques

L’axe Recherche se centre sur des projets scientifiques permettant d’accroître les connaissances écologiques au niveau d’une carrière et/ou visant l’amélioration de la gestion de la biodiversité, du paysage et de l’eau sur site.



Trois catégories sont proposées :

Gestion de la biodiversité

Recherche sur l’habitat et les espèces

Aux portes de la carrière

Au rang des critères d’évaluation du jury cet axe recherche, retenons la méthodologie, la faisabilité du projet, l’innovation et la créativité, la communication des résultats ainsi que la valeur ajoutée pour la science et pour l’entreprise.



L’axe dédié aux Initiatives Sociétales concerne, quant à lui, les projets d’engagement et de sensibilisation qui aident la carrière à une plus grande proximité avec ses parties prenantes externes.



Trois catégories coexistent également :

Biodiversité et Education/Enseignement

Interconnexion carrières et collectivités locales

Solutions fondées sur la nature

La valeur éducative et le potentiel de sensibilisation, la participation des parties prenantes locales, la valeur ajoutée pour la collectivité et le site d’extraction ainsi que la faisabilité du projet seront ici les critères d’évaluation privilégiés.

Le meilleur projet international recevra 30 000 €

À l’automne 2022, chaque jury national décernera deux prix : l’un pour le volet Recherche et l’autre concernant les Initiatives sociétales (avec 5000 € de dotation pour chaque projet élu). Simultanément, tous les projets participants bénéficieront d’une évaluation individuelle par un jury international et seront, de ce fait, en compétition pour les prix « internationaux ». Les meilleurs projets dans chacune des six catégories recevront un prix de 10 000 € et le meilleur projet international 30 000 €.



1 - Union internationale pour la conservation de la nature.



Photo à la une : Le projet français récompensé à l’international en 2018, « Restauration et optimisation de la fonctionnalité d’une annexe hydraulique » s’est déroulé à la carrière GSM de Charny-sur-Meuse (55). Grâce à des travaux de terrassement, le chenal entre l’annexe hydraulique de la carrière et la Meuse a été aménagé, offrant aux brochets et aux loches d’étang des espaces nouveaux de fraie et d’habitat.

