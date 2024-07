Quarry Life Award : Heidelberg Materials lance la 6ème édition de son concours valorisant la préservation de la nature

Les propositions, portées individuellement ou par équipes, devront se construire autour d’un axe recherche ou d’un axe initiatives sociétales. Étudiants, chercheurs, citoyens passionnés et engagés pour la préservation de la nature sont invités à soumettre un projet d’action au sein de l’une des carrières participantes, d’ici le 18 novembre 2024, sur le site internet dédié.

En décembre 2024, le jury national du Quarry Life Award sélectionnera au maximum 6 projets (3 par catégorie) qui devront alors être mis en œuvre entre janvier et septembre 2025. Tous concourront simultanément aux niveaux national et international. À l’issue de la période de recherche, les participants soumettront un « rapport de projet final » rédigé en français et en anglais, et ce avant le 15 septembre 2025.

2 axes déclinant respectivement 3 thématiques

L’axe Recherche se centre sur des projets scientifiques permettant d’accroître les connaissances écologiques au niveau d’une carrière et/ou visant l’amélioration de la gestion de la biodiversité, du paysage et de l’eau sur site.

Trois catégories sont proposées :

Gestion de la biodiversité

Recherche sur l’habitat et les espèces

Aux portes de la carrière

Au rang des critères d’évaluation du jury pour cet axe recherche figureront notamment la méthodologie, la faisabilité du projet, l’innovation et la créativité, la communication des résultats ainsi que la valeur ajoutée pour la science et pour l’entreprise.

L’axe dédié aux Initiatives Sociétales concerne les projets d’engagement et de sensibilisation qui aident la carrière à une plus grande proximité avec ses parties prenantes.

Trois catégories coexistent également :

Biodiversité et Education/Enseignement

Interconnexion carrières et collectivités locales

Solutions fondées sur la nature

La valeur éducative et le potentiel de sensibilisation, la participation des parties prenantes locales, la valeur ajoutée pour la collectivité et le site d’extraction ainsi que la faisabilité du projet seront ici les critères d’évaluation privilégiés.

Le meilleur projet international recevra 30 000 €

À l’automne 2025, chaque jury national récompensera les six projets admis à concourir. Principale nouveauté cette année, chaque projet sera en effet récompensé. Les deux premiers de chacune des catégories recevront une dotation de 4 000 €, les deuxièmes recevront une dotation de 2 000 € chacun et les troisièmes de chaque catégorie, 1 000 €. Simultanément, tous les projets participants bénéficieront d’une évaluation individuelle par un jury international et seront, de ce fait, en compétition pour les prix « internationaux ». Les meilleurs projets dans chacune des six catégories recevront un prix de 10 000 € et le meilleur projet international 30 000 €.

Pour rappel, lors de la précédente édition, le grand prix international du Quarry Life Award (30 000 €) a été remporté par la LPO Normandie pour son projet de création d’une mallette de jeux pédagogiques de sensibilisation au changement climatique et à la perte de biodiversité. Le projet avait été porté sur et en partenariat avec la carrière granulats d’Achères dans les Yvelines. Le projet est aujourd’hui déployé au sein du groupe en France, dans l’ensemble des activités.

1 - Union internationale pour la conservation de la nature

Pour en savoir plus exit_to_app