Quartix, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de suivi de véhicules au monde, a récemment lancé ses opérations de vente sur le terrain en France. En nommant David Dufoix au poste de Responsable Grands Comptes, Quartix dispose désormais d’une capacité accrue pour répondre aux besoins des entreprises possédant des flottes plus larges.

David Dufoix, basé à Lyon, a un parcours de plus de 25 ans dans les nouvelles technologies avec une vaste expérience successivement acquise dans une filiale de Siemens, puis pour l’opérateur SFR, et plus récemment chez Mapping Control où il était en charge du développement commercial, de la vente directe et de l’animation du réseau de prescripteurs depuis 2013.



Doté de son expertise technique, David rejoint Quartix avec pour objectif « d’augmenter les parts de marché sur le territoire stratégique que sont les ventes directes aux comptes dimensionnés, où une présence physique et un contact terrain sont nécessaires. La flotte d’une entreprise constitue souvent le 2ème poste de coût fonctionnel après les salaires. Mon métier est d’aider à optimiser les coûts des véhicules, augmenter la productivité des équipes itinérantes et nomades, sécuriser les véhicules et les personnes, grâce aux solutions de télématique embarquée. »

Passionné et orienté client, il ajoute : « C’était tout naturel pour moi de rejoindre Quartix, qui propose une offre technologique et tarifaire de grande qualité, avec un ROI immédiat, mais qui est aussi une entreprise qui capitalise sur la valeur humaine et l’expérience client, comme le démontre la médaille d’or ‘Investor in Customers’ reçue en 2019. »

Sean Maher, promu Directeur des Ventes en décembre dernier, voit ainsi ses équipes françaises mais aussi britanniques augmenter, pour répondre aux besoins et projets des flottes plus larges. Avec maintenant quatre experts au Royaume-Uni et un en France, il déclare : « Au cours de l'année qui a été la plus difficile pour les entreprises du monde entier, Quartix a réussi à obtenir des résultats commerciaux remarquables, démontrant ainsi sa croissance et sa résilience. Nous commençons cette année dans une excellente position et je suis impatient de voir la différence que les nouveaux membres de notre équipe peuvent faire en 2021. »



Le 11 janvier dernier, Quartix a fait état de résultats financiers positifs pour 2020. Avec un nombre de clients et d'abonnements de véhicules actifs plus élevé que les années précédentes, et ce malgré les défis de la pandémie, il n'est pas étonnant que le talent gravite autour de ce fournisseur de géolocalisation de véhicules. Au cours de l'été, le nombre de clients de Quartix en France et aux États-Unis a respectivement augmenté de 12 % et 9 %. Dans les territoires plus récents, à savoir l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, Quartix a vu sa base d'abonnement totale augmenter de 85 %. « Nous avons admirablement bien géré la pandémie et maintenu le cap, ce qui témoigne de la qualité de nos équipes et de nos relations avec nos clients », conclut Andy Walters, PDG de Quartix.

Pour en savoir plus exit_to_app