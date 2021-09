Quartix réalise un record de nouvelles installations de balises de suivi de véhicules

Quartix, l'un des leaders mondiaux en solutions de suivi de véhicules est ravi d'annoncer de solides résultats financiers pour le premier semestre 2021. Avec une augmentation de 17 % de ses abonnements de géolocalisation sur les 12 derniers mois, sa base dépasse maintenant 180 000 véhicules.

Malgré les défis de la pandémie, le nombre de nouvelles installations de dispositifs GPS a été 31 % supérieur à la même période l'année dernière et, de manière plus significative, 13 % supérieur aux niveaux records d’avant la pandémie (2019), les installations sur les marchés internationaux dépassant celles du marché britannique pour la première fois. Depuis l'entrée en bourse de l'entreprise en 2014, Quartix a plus que doublé la valeur de ses revenus d’abonnement récurrents, passant de 10,2 millions de livres (juin 2014) à 23 millions de livres (juin 2021).



Les recettes consacrées aux flottes représentent désormais 95 % des recettes totales (contre 85 % en 2020). Étant donné que Quartix s'éloigne du secteur des assurances, les recettes consacrées aux assurances ont diminué de 61 % à 0,9 million de livres (contre 2,3 millions en 2020) et l'entreprise a augmenté de 25% son investissement sur l'acquisition de clients pour un total de 4,1 millions de livres (contre 3,2 millions en 2020). Voici ci-dessous une répartition régionale des prestations de l'entreprise dans le secteur de la géolocalisation de flottes.



Royaume-Uni et Irlande :

Augmentation de 21 % de nouveaux abonnements avec 12 055 dispositifs (contre 9 994 en juin 2020)

120 451 abonnements actifs de véhicules, 5 % de plus (115 065 au 31 décembre 2020)

10 943 clients, 4 % de plus (10 573 au 31 décembre 2020)

France :

Augmentation de 42 % de nouveaux abonnements avec 5 631 dispositifs (contre 3 957 en juin 2020)

35 364 abonnements actifs de véhicules, 13 % de plus (31 345 au 31 décembre 2020)

4 811 clients, 12 % de plus (4 299 au 31 décembre 2020)

Autres pays européens :

Augmentation de 140 % de nouveaux abonnements avec 2 955 dispositifs (contre 1 229 en juin 2020)

6 494 abonnements actifs de véhicules, 66 % de plus (3 904 au 31 décembre 2020)

1 429 clients, 55 % de plus (920 au 31 décembre 2020)

États-Unis :

Augmentation de 14 % de nouveaux abonnements avec 4 852 dispositifs (contre 4 274 en juin 2020)

25 846 abonnements actifs de véhicules, 10 % de plus (23 479 au 31 décembre 2020)

3 515 clients, 8 % de plus (3 247 au 31 décembre 2020)

Andy Walters, directeur général, commente :



« Nous remercions nos employés pour la manière dont ils ont conservé la dynamique de croissance de notre activité tout au long de la pandémie. Nous les avons accompagnés grâce à nos investissements continus sur les activités commerciales, marketing et de recrutement : nous avons recruté des télévendeurs dans tous les territoires et nous constaterons une augmentation importante de nos vendeurs terrain en France à partir de l'automne. Les flottes représentent désormais 95 % de nos recettes et la transition de retrait du secteur des assurances est terminée. Sous réserve de changement dans les directives du gouvernement au Pays de Galles et en Angleterre, le retour dans nos locaux s'effectuera en septembre et nous continuerons à atteindre nos attentes annuelles en termes de marketing. »



Les résultats provisoires du premier semestre de l'entreprise, ainsi qu'une présentation sont publiés sur quartix.com/investors. La Direction de Quartix est ravie d'annoncer qu'elle a généré un flux de trésorerie de 1,4 million de livres, ce qui est prometteur pour les résultats annuels 2021.

