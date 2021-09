Dalles de moquette Northward Bound : le Luxe dematerialisé – Milliken fait plus avec moins avoir un impact sur le monde du design, mais pas sur le monde qui nous entoure.

Northward Bound est la dernière collection de dalles de moquette neutre en carbone de Milliken, et la première collection européenne de sa série D/LUX. La série D/LUX est nommée en référence à ses dalles luxueuses à haute performance, qui utilisent moins de matières premières (réduisant ainsi l’empreinte carbone), sans compromis sur l’esthétique.

Pour ce faire, Milliken a attentivement examiné les matériaux, innové avec les fournisseurs de fibres, et a été une marque pionnière dans l’utilisation des fils et des technologies de tufting. Faire plus avec moins est en harmonie avec la philosophie de Milliken, qui consiste à avoir un impact positif global et à suivre une approche éthique ferme en matière de responsabilité sociale et de durabilité.

La collection de dalles de moquette se décompose en trois designs : Snow, Glacier et Ice – inspirés par une esthétique scandinave décontractée et discrète (un style ayant inspiré plusieurs collections Milliken ces dernières années). Une palette de couleurs neutres chaudes et froides, des échelles différentes pour les trois motifs, des motifs minimalistes et des formes organiques douces et fluides contribuent à générer une sensation de mouvement calme sur le sol. Northward Bound a été conçu pour être utilisé seul ou combiné avec les collections classiques de Milliken, désormais des best-sellers : c’est le cas de la collection Nordic Stories ou, pour les espaces plus haut de gamme, la collection Arctic Survey.

Malgré son style sophistiqué, Northward Bound est proposé à un prix compétitif permettant de répondre aux besoins des conditions actuelles du marché. Il est apprécié pour les espaces à fort trafic, tandis que la technologie acoustique intégrée utilisant le dossier Milliken, proposé en version standard qui réduit considérablement les distractions sonores, prouve que l’aspect pratique et le luxe peuvent aller de pair.

Grâce à l’outil en ligne Milliken, Northward Bound peut être visualisé dans plus de 40 décors intérieurs, seul ou associé à d’autres collections de moquette ou de LVT Milliken. Trois couleurs de chaque motif Northward Bound sont disponibles pour une livraison immédiate dans le cadre du programme « From Stock » de Milliken, disponible 24 heures sur 24.

Northward Bound est fabriqué à 100% en nylon teinté dans la masse. Il est équipé par défaut d’un dossier Comfort Lite (90% de matière recyclée) et disponible sur demande avec l’adhésif sensible à la pression TractionBack®, qui améliore la qualité de l’air intérieur et offre un processus de pose plus souple. Les dalles de moquette Northward Bound sont fabriquées au Royaume-Uni, dans un site certifié ISO14001, à partir de sources renouvelables. La collection est certifiée CRI Green Label Plus pour la qualité de l’air intérieur, vérifiée EPD et certifiée TUV. Northward Bound bénéficie d’une garantie d’usure de 12 ans et d’une garantie antistatique à vie.

