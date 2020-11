Pour l’isolation des toitures sur tôle d’acier nervurée (TAN), Knauf vous propose des systèmes d’isolation « mixtes » qui associent :

de fines couches de laine de roche ou de perlite expansée,

à de fortes épaisseurs de Knauf Therm (PSE) ou de Knauf Thane (PU)

Ces procédés permettent la mise en oeuvre de fortes épaisseurs de PSE ou de PU en second lit et d’atteindre ainsi de hautes performances d’isolation thermique, tout en allégeant les structures et les coûts et en respectant la sécurité incendie exigée sur les bâtiments de types ERP* et ICPE**.



Ces procédés s’utilisent :

en neuf ou en rénovation,

sur locaux à faible, moyenne, forte et très forte hygrométrie,

en climat de plaine ou de montagne sous porte-neige.

* Établissements Recevant du Public

** Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

