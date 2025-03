Knauf Thane OpTTI® est le nouvel isolant polyuréthane Knauf pour les toitures supports d’étanchéité.

Nouveauté : Knauf Thane OpTTI®

Composé d’une âme en mousse rigide de polyuréthane ignifugée de type PIR et de deux parements composites aluminium-kraft, sa conception a été optimisée pour répondre à un nombre inégalé de configurations en toitures étanchées, sur supports acier, béton et bois.

Knauf Thane OpTTI® est une solution particulièrement optimale pour les cas courants d’isolation sous membrane d’étanchéité sur supports acier, avec ou sans écran thermique, deux mises en œuvre validées par des ATEx du CSTB.

Pour quelles applications ?

Knauf Thane OpTTI® est conçu principalement pour assurer l'isolation des structures recevant directement des revêtements d'étanchéité apparents ou couverts par des protections lourdes, sur les toitures-terrasses ou les toitures inclinées, avec ou sans écran thermique, en plaine ou en montagne. Il est adapté aux configurations suivantes :

Zones inaccessibles, y compris celles destinées à la rétention temporaire des eaux pluviales et les chemins de circulation sur supports de maçonnerie.

Espaces techniques et voies techniques, excluant les chemins de nacelle.

Surfaces inaccessibles intégrant des systèmes d'étanchéité avec modules photovoltaïques flexibles bénéficiant d'un Avis Technique.

Espaces accessibles aux piétons uniquement avec protection lourde.

Surfaces végétalisées.

En construction neuve ou en rénovation : Les panneaux Knauf Thane OpTTI® peuvent être utilisés en un ou deux lits et sont fixés mécaniquement sur divers supports, tels que la maçonnerie, le béton, le béton cellulaire, le bois, les panneaux à base de bois, les éléments porteurs non traditionnels en structure CLT et les tôles d'acier nervurées.

Les revêtements d'étanchéité associés peuvent être installés de manière mécanique, avec adhérence totale ou en indépendance sous protection lourde.

Des hautes performances thermiques certifiées

Le lambda de 22 permet d’atteindre des résistances thermiques élevées avec de faibles épaisseurs d’isolants.

Par exemple : Résistance thermique = 6,85 m².K/W avec une épaisseur de 150 mm.

Le produit Knauf Thane OpTTI® est conforme à la norme NF EN 13165 et dispose de plusieurs justificatifs techniques :

ATEx n°3368_V1 : mise en œuvre sans écran thermique.

ATEx n°3369_V1 : mise en œuvre avec écran thermique.

Certificat ACERMI n° 24/007/1660.

Pour recevoir la documentation Knauf Thane OpTTI® et le Guide Knauf des toitures allégées 2025, un panorama mis à jour de toutes nos solutions pour les toitures étanchées, cliquez ci-dessous.



Pour en savoir plus exit_to_app