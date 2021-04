ACOUSTIC LEAK ALERT : suivez le sifflement !

Wavin Tigris M5 est le premier et le seul raccord à être équipé d’ACOUSTIC LEAK ALERT, un système de détection acoustique des fuites simple et intégré pour les pré-réceptions à l’air. Cette fonctionnalité permet aux installateurs de repérer les fuites causées par des raccords non sertis : avec ACOUSTIC LEAK ALERT, tout raccord non serti émet un sifflement (80dB), ce qui rend plus facile la localisation de la source de la fuite.