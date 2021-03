Parce que le chargement d’engins sur plateaux ou remorques demande un soin particulier, ALTEC France propose des solutions adaptées de rampes en aluminium permettant un chargement en toute sécurité. Pleines ou ajourées, avec ou sans rebord, pour pneumatiques, chenilles caoutchouc, chenilles acier, roues à bandages le large choix de la gamme de rampes AVS saura répondre à chaque type d’utilisation.

Spécialisées dans la fabrication et la distribution de rampes et ponts de chargement mais aussi de matériel de stabilisation et de calage, ALTEC France offre une large gamme de produits principalement en aluminium. Elle s’adresse à un vaste panel de distributeurs, de la carrosserie industrielle au secteur du BTP et industriel, en passant par le domaine des espaces verts, agriculture, médical et événementiel.



Pour répondre efficacement aux besoins spécifiques du chargement sur plateaux et remorques, ALTEC France propose une gamme complète de rampes en aluminium. Grâce à des surfaces adaptées aux passages de différents types d’engins, cette gamme offre aux utilisateurs une solution pour chacune de leurs contraintes.



Pour les engins sur pneumatiques ou chenilles caoutchouc la gamme AVS pleine permet un chargement en toute sécurité. Ces rampes en aluminium possèdent une surface crénelée antidérapante idéale pour le chargement de tracteurs, tondeuses ou encore mini pelles. Le large choix d’épaisseurs de la rampe allant de 65mm à 200mm permet d’offrir le produit qui s’adaptera de façon optimale à chaque type d’utilisation avec une capacité de chargement pouvant aller jusqu’à plus de 11 tonnes la paire.



Autre rampe de chargement disponible pour les engins pneumatiques ou avec chenilles en caoutchouc, l’AVS avec surface ajourée facilite quant à elle l’écoulement de l’eau et des salissures. Cette rampe permet également de réduire la prise au vent lorsqu’elle est maintenue en position verticale sur le plateau ou la remorque.



Pour compléter la gamme, ALTEC France propose une rampe conçue pour le passage de roues à bandages ou de chenilles en acier. La rampe de chargement AVS renforcée possède une surface antidérapante nervurée avec renforts. Grâce à son épaisseur allant de 80mm à 200mm cette rampe en aluminium a une capacité de chargement pouvant aller jusqu’à près de 12 tonnes répondant ainsi aux besoins de chargement de nacelles, chariots élévateurs ou encore de pelles.