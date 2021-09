Rampes en aluminium adaptées pour le chargement sur plateaux et remorques

Forankra fait l'acquisition d'Altec France et étend sa gamme d'équipements et de sécurité des quais de chargement et de manutention avec le spécialiste dans la fabrication et la distribution de rampes et de ponts de chargement ainsi que du matériel de stabilisation et de calage. Altec France offre une large gamme de produits principalement en aluminium, destinés à un vaste panel de revendeurs et de distributeurs, de la carrosserie industrielle au secteur du BTP et de l’industrie.