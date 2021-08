RECKLI COLOR BY KEIM : La lasure minérale qui va sublimer les bétons matricés

Fruit du récent partenariat entre RECKLI, fabricant de matrices de coffrage pour béton et KEIM, fabricant historique de peintures minérales, la lasure minérale RECKLI COLOR by KEIM a été spécialement formulée pour revêtir, décorer et protéger durablement les bétons matricés. Cette lasure unique sur le marché des revêtements pour bétons matricés se distingue par sa qualité, sa durabilité et son esthétique incomparable.

RECKLI et KEIM : une philosophie partagée

Le partenariat entre RECKLI, leader européen de matrices de coffrage pour béton et KEIM, leader européen de peintures minérales, est né de deux savoirfaire reconnus en matière de supports béton et d’une passion commune pour RECKLI et KEIM, deux filiales françaises appartenant chacune à un groupe allemand, ont des cultures d’entreprise très proches, basées sur des valeurs sociétales fortes, avec l’exigence de proposer des produits de très haute qualité.



Après de nombreuses années à se côtoyer opportunément sur les chantiers du monde entier, c’est tout naturellement qu’un partenariat s’est concrétisé. RECKLI et KEIM ont étroitement collaboré pour créer un revêtement d’exception spécialement conçu pour mettre en valeur les créations architecturales en béton matricé.

" Ce partenariat entre nos deux sociétés est vite apparu comme une évidence. Nos savoir-faire respectifs et nos cultures d’entreprise sont très proches et nous ont permis de nous comprendre aisément et de façonner un produit qui correspondait à nos valeurs et à nos attentes respectives. " Explique Frédéric Bouchenoire, Directeur opérationnel de la société RECKLI SAS.



" En effet les voiles bétons issus des matrices de coffrage RECKLI peuvent être revêtus par des solutions dont nous ne maîtrisons ni la qualité ni la durabilité et il nous tenait à coeur de pouvoir répondre aux besoins des maitres d’oeuvres. "

Spécifiquement formulée pour les bétons matricés

La lasure minérale RECKLI COLOR by KEIM a été spécialement conçue pour revêtir, décorer et protéger durablement les bétons texturés réalisés à partir des matrices de coffrage de la marque RECKLI.

Composée de liants silicate de potassium et sol de silice, la lasure minérale RECKLI COLOR by KEIM (RCBK) offre aux bétons matricés tous les avantages du minéral :

Elle met en valeur les bétons structurés par les matrices RECKLI sans dénaturer leurs reliefs

Elle permet la réalisation d’ouvrages architecturaux d’une très grande esthétique, avec un aspect mat minéral similaire à celui du béton brut

Elle répond aux exigences de sécurité (ininflammabilité), de durabilité (garantie couleur 20 ans) et environnementales (composition minérale, sans COV)

Elle protège la façade des agressions extérieures : pluies acides, substances

Un potentiel créatif infini

Le nuancier RECKLI COLOR by KEIM est composé de 8 univers de teintes minérales d’un mat intense et profond. En tout, 53 teintes et une lasure incolore ont été spécifiquement sélectionnées afin de créer des architectures uniques, soignées et durables.

Associée au Diluant RCBK, la lasure RCBK permet d’obtenir d’infinies possibilités de rendus, allant de la finition opaque à un effet de transparence complet, et cela, sans jamais dénaturer la surface brute du béton et en lui apportant toujours le même niveau de protection minérale contre les UV et les intempéries.



" En tant que fabricant de couleurs minérales depuis 143 ans, nous voulions proposer aux architectes des univers de teintes élégants, modernes et harmonieux. " explique Leny Soy, Directeur Général KEIM France. La lasure RECKLI COLOR BY KEIM possède évidemment un niveau de protection optimale et une durabilité inégalable, à l’image de tous les produits minéraux conçus par KEIM. Son petit plus, c’est qu’elle a été également pensée pour offrir une esthétique unique, qui révèle la beauté mate d’un béton brut, sans le dénaturer et en lui offrant un rendu parfaitement homogène. » COLOR YOUR CONCRETE…avec la plus belle lasure au monde ! c’est l’objectif de RECKLI.



La combinaison unique des 53 teintes RCBK avec les 180 matrices de coffrage du catalogue RECKLI, sans compter les créations sur mesure de matrices, ouvre un potentiel créatif infini aux maîtres d’ouvrages et aux prescripteurs qui souhaitent concevoir des ouvrages architecturaux de très haute qualité.