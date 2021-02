KEIM PEINTURES MINERALES

KEIM, entreprise familiale allemande leader mondial et unique fabricant exclusif de peintures 100 % minérales. Suite à la découverte de la peinture minérale au silicate de potassium, Adolf Wilhem KEIM a fondé notre entreprise en 1878.



Keim est devenue aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des revêtements minéraux en proposant des solutions éprouvées pour la protection des façades et la décoration intérieure. La notion de durabilité est prépondérante pour Keim et conduit ses actions.



Nous sommes absolument convaincus de la valeur ajoutée de nos produits minéraux. Nous voulons, grâce à notre savoir-faire, protéger et conserver nos valeurs et en créer de nouvelles, sans nuire au développement des générations à venir.



Le savoir-faire de Keim :

Peintures de façade (Granital, Minéris, Soldalit)

Peintures d’intérieur (Ecosil-me, Innostar, Innotop, Mycal-top, Optil-plus)

Les couleurs Le Corbusier par Keim (poLyChro®-intérieur, poLyChro®-exterieur)

Système pour béton (Concretal-Black, Lasure Concretal, Lasure Concretal-Design)

Système pour bois (Lignosil-Color, Lignosil-Inco, Lignosil-Verano)

Isolation thermique par l’extérieur (Système XPor)

Enduits et mortiers (Enduits à la chaux, Enduits de lissage, Enduits de parement...)

Systèmes pour pierre naturelle (Lasure Restauro)

Systèmes à la chaux (Romanit)

Techniques d’artistes (Décors d'artistes, Peintures d'artistes)

Produits complémentaires (accessoires, hydrofuges, impressions, nettoyants)