Recticel - Un isolant thermique certifié pour ses qualités acoustiques

Cette certification atteste que l’isolant thermique Eurosol possède des propriétés acoustiques permettant de répondre aux exigences des règles de l’art et ainsi contribuer à l’atteinte des seuils fixés par la réglementation acoustique. Le panneau d’isolation Eurosol est dorénavant classé SC1 a2 A Ch, à partir de 40 mm, garantissant une atténuation durable de 15dB minimum des bruits de chocs, sous charge d’exploitation.

Des évaluations complémentaires, réalisées par le CSTB, ont permis de démontrer que Eurosol peut améliorer jusqu’à 20dB l’isolation aux bruits de chocs dans une configuration avec une dalle de 200 mm et une chape traditionnelle de 60 mm. Cette atténuation peut même atteindre 24dB en association avec la sous-couche acoustique Assour Chape 20 de BMI Siplast.

Sobriété énergétique pour les surfaces commerciales grâce à Powerdeck+

Isoler de manière efficace les toitures-terrasses des bâtiments industriels et commerciaux contribue activement à un plan de sobriété énergétique. Une priorité nationale et mondiale pour les prochaines années.



Avec Powerdeck +, Recticel apporte une réponse pertinente, efficace et économique pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Un des atouts majeurs du polyuréthane est son faible poids. Grâce à son âme en mousse polyuréthane ultra-isolante, Powerdeck+ est à la fois plus léger, plus mince et plus performant qu’un isolant classique. Ces avantages concurrentiels permettent, dès la conception des bâtiments, de prévoir des structures acier ou des ossatures bois plus légères et plus économes en matières premières. Son faible poids le rend aussi incontournable lors de travaux de rénovation des toits-terrasses. Fabriqué à Bourges, au cœur de la France, Powerdeck+ est le panneau thermique support d’étanchéité qui combine ainsi légèreté et fort pouvoir isolant.

Sécurité incendie : Powerdeck+ reçoit la certification FM Approve

Powerdeck+ vient de recevoir la certification FM Approved (Factory Mutual Approved). Cet agrément est délivré par FM Approvals programme de certification qui définit des standards d’excellence en matière de prévention des sinistres. Basé sur des tests scientifiques proposés à l’échelle mondiale, il s’agit d’un processus qui fait ses preuves depuis plus d’un siècle. L’agrément FM APPROVED est reconnu par les compagnies d’assurance et les organismes de régulation, ainsi que par les propriétaires ou utilisateurs de bâtiments du monde entier. Un atout de plus pour sécuriser le foncier en prescrivant Powerdeck+ !

Le site d’Angers transforme 150.000 matelas en isolants phoniques

Pour la fabrication de ses célèbres isolants acoustiques, le site Recticel d’Angers a recyclé plus de 150 000 matelas en 2022 !

L’industriel a fait le choix de concevoir ses panneaux Recticel Silence à partir de 100 % de mousses PU recyclées provenant d’anciens matelas. Une façon de limiter l’impact sur l’environnement. En France, ce sont près de 5 millions de matelas qui sont jetés tous les ans. Recticel est engagé à revaloriser en solution thermo-acoustiques toujours plus de mousses ces prochaines années.

