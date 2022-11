Recticel accélère son action pour le climat en rejoignant l'initiative Science Based Targets (SBTi)

Recticel renforce son engagement dans la lutte contre le changement climatique en rejoignant l’initiative Science Based Targets (SBTi). Ce projet mondial encourage les actions concrètes en permettant aux organisations de fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science du climat.

Recticel intensifie ses efforts pour avoir un impact positif et durable sur l’environnement en déposant une lettre d'engagement à la SBTi (initiative Science-Based Targets – Objectifs fondés sur la Science).



À l’occasion de la #NetZeroActionDay internationale, Recticel s’engage sur deux objectifs :

devenir une entreprise « Net Zéro » sur les champs d’application 1 et 2 d’ici 2030 ;

atteindre l’objectif « Net Zéro » dans le champ d’application 3 d’ici 2050 au plus tard.

Les champs d’application 1, 2 et 3 sont un moyen de répartir les différents types d’émissions de gaz à effet de serre qu’une entreprise produit dans le cadre de ses propres activités et de sa chaîne de valeur au sens large.

Devenir « Net Zéro » signifie que les émissions de gaz à effet de serre de Recticel n’auront aucun impact sur le climat dans ces périmètres. Les nouveaux objectifs soulignent l’ambition environnementale de Recticel et sa détermination à contribuer à la dynamique mondiale nécessaire et urgente pour atteindre des émissions « Net Zéro » d’ici 2050.

L’importance de l’isolation dans la lutte contre le changement climatique

Recticel poursuit sa transformation pour se recentrer sur son activité isolation. Ses solutions d’isolation contribuent à améliorer la vie des générations actuelles et futures grâce à une gamme de produits qui permet de réduire les émissions de CO 2 et de réaliser des économies d’énergie. Dans le même temps, les activités de production et de R&D de l’entreprise sont fortement axées sur la lutte contre le changement climatique en préservant les ressources naturelles et en favorisant une économie circulaire.

Ambition et collaboration des partenaires de la SBTi

Recticel est fier de se joindre à plus de 3 800 entreprises et institutions financières du monde entier dans cet effort commun pour limiter le réchauffement de la terre à 1,5°C au-dessus du niveau préindustriel. L’entreprise sera répertoriée comme « Committed » sur le site web de la SBTi ainsi que sur les sites web des partenaires de la SBTi, à savoir le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et la coalition We Mean Business. En 2023, SBTi validera la feuille de route de Recticel pour devenir une entreprise « net-zéro ».



Recticel se réjouit de travailler avec tous les partenaires de la chaîne de valeur pour unir leurs forces et stimuler le progrès. Nos résultats par rapport aux objectifs fixés seront communiqués dans le rapport annuel.

