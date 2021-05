Pour répondre aux enjeux environnementaux et réglementaires et pour donner corps à sa démarche RSE initiée en 2020, RECTOR, spécialiste de la fabrication d’éléments en béton précontraint et béton armé, s’engage dans la réduction de l’impact environnemental de ses systèmes préfabriqués.

Entamé en janvier 2021 avec le Prémur béton bas carbone, né de la collaboration entre l’unité de production de Rector située à Berre-L’Etang et Ecocem, 1er producteur européen indépendant de laitier moulu de haut-fourneau, basé à Fos/Mer, la gamme bas carbone s’élargie aujourd’hui aux prédalles. Une réduction de 35 à 40 % de l’empreinte carbone pour les nouveaux Prémurs Pour la création de son nouveau Prémur bas carbone, la stratégie de Rector a reposé sur 3 objectifs majeurs : obtenir un Prémur bas carbone avec les mêmes qualités que le Prémur réalisé en béton standard afin de ne pas réduire son champ d’application,

maîtriser son coût de revient pour continuer à proposer un produit aux prix du marché,

réduire son impact environnemental au maximum. Fruit de la recherche interne de Rector sur les formulations béton réduisant fortement l’impact carbone, le nouveau Prémur affiche une réduction de l’ordre de 35% à 40%, suivant la classe d’exposition, par rapport aux bétons décrits dans la norme NF EN206.

Pour parvenir à de tels résultats, Rector a substitué une part du ciment par du laitier de haut fourneau et du filler, deux matériaux aux émissions carbone faibles mais avec des performances de durabilité équivalentes à celles du ciment. Un travail sur l’adjuvantation et sur l’optimisation de l’étuvage a également été réalisé en usine.

Ces résultats, qui ont fait d’ores et déjà l’objet de nombreux tests en laboratoire et en usine, seront formalisés dans une FDES spécifique en cours d’élaboration. Produire localement et avec des partenaires de proximité pour donner du sens à ses engagements Le Prémur bas carbone de Rector est né de la collaboration entre son unité de production située à Berre-L’Etang et le site voisin d’Ecocem de Fos/Mer qui lui fournit le laitier de haut fourneau. Les sous-produits de l’industrie sidérurgique sont ainsi revalorisés efficacement, en local, dans l’unité de production de Rector.

Proposée dans un premier temps uniquement dans le Sud de la France, l’offre de Prémurs bas carbone Rector sera prochainement disponible nationalement.



Au-delà des Prémurs, Rector ouvre ces avancées techniques à ses Prédalles dans un premier temps puis à l’ensemble de ses produits en béton pour proposer une gamme complète de produits d’ici la fin d’année.

Pour ses Prédalles bas carbone élaborées dans son unité de production de Verberie dans les Hauts de France, le principe reste le même, Rector fait le choix de partenaires de proximité géographique privilégiant les acteurs locaux pour obtenir par l’optimisation de sa formulation une réduction significative de l’empreinte carbone de ses produits.



Parce qu’une seule solution d’optimisation ne peut être envisagée, l’entreprise explore toutes les pistes menant à la décarbonation en bonne intelligence de son offre.