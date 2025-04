Planchers préfabriqués durables pour logements collectifs

Des planchers optimisés pour une construction responsable

Chaque chantier est unique, et la conception des bâtiments exige une réflexion approfondie sur chaque lot. Grâce à ses solutions de planchers poutrelles-entrevous et prédalles en béton bas carbone, Rector offre une réponse adaptée aux défis environnementaux et budgétaires actuels. Ces systèmes constructifs sobres et performants permettent d’optimiser le gros œuvre tout en réduisant significativement l’empreinte carbone du bâtiment.

En intégrant ces planchers sur l’ensemble des niveaux d’un bâtiment, il est possible, dans certains cas, d’atteindre les objectifs carbone de la RE 2020 sans avoir à reconsidérer d’autres éléments du projet.

Deux planchers poutrelles-entrevous pour le vide sanitaire

→ Equatio VS : une solution isolante et performante

Composé de poutrelles et d’entrevous isolants Rectosten M4, Equatio VS permet un gain carbone de 47% par rapport à une dalle pleine. Son isolation thermique est ajustable selon l’épaisseur, offrant jusqu’à 8,60 m².K/W de résistance thermique, sans impact sur la hauteur du bâti.

→ Le petit plus : une performance thermique optimisée (Equatio VS)

Notre système plancher poutrelles-entrevous pour vide sanitaire, Equatio VS, offre un large panel de performances avec des résistances thermiques allant jusqu’à 8,60 m².K/W. L’isolation thermique est ajustée pour chaque projet et en fonction de la zone climatique. Ce montage peut être complété par nos rupteurs périphériques, afin d’augmenter les performances thermiques en traitant les déperditions linéiques.

→ Rectoplast VS : un plancher léger aux entrevous en plastique recyclé

Le plancher Rectoplast VS est composé de poutrelles et d’entrevous Rectoplast fabriqué à partir de 100 % de matières plastiques recyclées. Il affiche un gain carbone de 39% en comparaison avec un plancher réalisé en dalle pleine. Ce gain est issu de l’optimisation du litrage béton et de la diminution de l’épaisseur de la table de compression.

→ Pourquoi opter pour un plancher poutrelles-entrevous ?

Opter pour les planchers poutrelles-entrevous, c’est choisir une solution aux nombreux atouts :

Simplicité : moins de main-d’œuvre qualifiée requise et suppression des étapes de décoffrage/désétaiement.

Rapidité : une pose en une seule opération, sans dépendance aux conditions climatiques.

Frugalité : une mise en œuvre optimisée avec une réduction du béton utilisé et des déchets générés.

Deux solutions pour plancher adaptées aux étages

→ Equatio Étage : un plancher biosourcé

Le plancher Equatio Étage est composé de poutrelles et d’entrevous Rectolight en bois léger et certifié PEFC. Les entrevous Rectolight, coffrants et en bois, permettent l’optimisation du litrage béton de la chape tout en proposant une solution biosourcée.

Ce plancher offre un gain carbone de 28% en comparaison avec une dalle pleine.

→ Prédalle Rsoft : une conception bas carbone sur mesure

Conçue à partir de béton bas carbone et d’aciers recyclés, cette réduit de 29% l’empreinte carbone du projet tout en optimisant les coûts de mise en œuvre. Elle est fabriquée sur mesure pour votre chantier et dimensionnée en fonction de vos contraintes. Le coût global de la mise en œuvre des prédalles est bien inférieur à celui de la dalle pleine coulée en place, pour de meilleures performances carbone.

Construisez mieux avec Rector

Avec ses solutions de planchers innovants, Rector vous aide à bâtir des logements collectifs performants, durables et économiques. Rendez-vous sur son site pour accéder au détail du comparatif carbone des planchers poutrelles-entrevous et des prédalles.

