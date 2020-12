Les acteurs qui sont intervenus sur le chantier de la chaufferie d’un bâtiment du site Bosch de Drancy (93) sont unanimes sur un mot pouvant résumer cette rénovation : « extra-ordinaire ».

Étudié depuis trois ans et entamé à l’aube de la crise sanitaire COVID-19, il a requis une agilité financière, logistique et humaine à toute épreuve, dans un contexte d’incertitudes. L’objectif étant d’assurer une mise en fonctionnement dès le 1er octobre 2020 en cas de chute des températures.

Un challenge d’envergure relevé grâce aux relations de confiance et de proximité durables entre le maître d’ouvrage Bosch et la maîtrise d’oeuvre Multidex, la réactivité et la coordination cruciale de quinze entreprises de référence dans leurs corps de métiers respectifs (climaticiens, électriciens, chapistes, transporteurs, etc.).

Le maître d’ouvrage a opté pour les performances d’une solution proposée par la Division Projets Tertiaire et Industrie Bosch Thermotechnologie France. Un scope complet qui se compose notamment de chaudières gaz de dernière génération Bosch Unimat UT-L/6 de 1000 KW BAS NOx aujourd’hui pleinement opérationnelles. Trois machines avec un gabarit important (2950 x 1424 x 1715 mm) à implanter dans un espace exigu de 100 m²! « L’élément déclencheur de ce projet est né après la visite d’une chaufferie en 2016 au Ministère de la Défense où des chaudières Bosch étaient installées de manière remarquable. Après une étude menée de concert avec Multidex (mainteneur de l’usine Bosch de Drancy et de ce site du Ministère de la Défense), mon choix s’est porté sur ces UT-L pour leurs performances techniques et environnementales. La rigueur et le suivi de Simon Mosser, Chef de Projets Tertiaire et Industrie Division Bosch Thermotechnologie France, ont été également des critères décisifs. Un accompagnement de proximité indispensable pour un projet de telle envergure. », affirme Djino San Andres, Directeur Technique du site Bosch de Drancy.

Triple enjeux

La chaufferie couvre un bâtiment qui comprend des bureaux administratifs, des divisions techniques (laboratoires et bureaux d’études), d’une surface totale de 18 000 m² et accueillant 450 collaborateurs environ. Le projet de rénovation, exemplaire et de grande ampleur, se devait de répondre à des enjeux économiques, environnementaux et règlementaires. L’objectif premier était de réduire la demande globale en énergie en réalisant un gain important sur la consommation de gaz. Ce projet s’inscrivant dans le cadre de la neutralité carbone exigée par la direction du groupe Bosch, il vise également à diminuer les émissions polluantes des brûleurs.



L’installation vieillissante requérait un remplacement total. Les deux chaudières LACAZE TRANSTUB de 2 050 KW et 1 980 KW, datant respectivement de 1985 et 2006, ne pouvaient pas fonctionner simultanément en raison du sous-dimensionnement de leur cheminée commune qui devenait elle-même vétuste. Le découpage des puissances n’était plus adapté pour un rendement énergétique satisfaisant. Grandes longueurs, calorifugeage non optimisé… : avant les travaux, un écart de 15°C avait été relevé entre le départ de la chaufferie et le point d’arrivée le plus éloigné de la boucle ! Les deux brûleurs provenaient également de deux générations différentes et leurs modes de fonctionnement ne respectaient plus la règlementation en vigueur en termes de rejets atmosphériques. L'installation présentait une problématique HSE (Hygiène Sécurité Environnement) avec des seuils NOx atteignant 160 mg/m3 alors que l’arrêté préfectoral exige aujourd’hui 100 mg/m3.

Partenariat historique Bosch / Multidex : l'origine d'un projet réussi

Multidex est le pôle d’activités Multitechnique et Facility Management du groupe Idex. À travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’efficacité énergétique, le groupe Idex est aujourd’hui un acteur majeur de la transition énergétique en France. Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture énergétique de ses clients tout en assurant leur confort thermique.



« Le choix de la société Multidex, pour mener la maîtrise d’oeuvre, nous est paru évident. Nous construisons un partenariat de confiance depuis 1986. Leur présence quotidienne sur le site a été rassurante et a facilité la coordination. L’agilité et la réactivité dont ils ont fait preuve, notamment dans l’anticipation et le suivi des commandes, la création du dossier des CEE, la prise de décision de démarrer la dépose et le démantèlement ou encore le chevauchement des interventions de métiers différents, ont fortement participé au respect du calendrier initial que nous nous étions fixés. Anticipant tout blocage qui aurait pu nous retarder au vu du contexte de crise, Multidex avait même prévu une solution de repli ! », explique Djino San Andres.

Un chef d’orchestre pointu et pro-réactif

Multidex a opté pour des experts dans leurs domaines de compétences respectifs. Au total, quinze entreprises de renommée étaient à coordonner rigoureusement afin de s’assurer que les délais de livraison et d’installation des matériels soient respectés. Le maître d’oeuvre a ainsi accompagné Bosch à chaque étape du chantier pour :

Le démontage et l’évacuation des installations existantes : de la vidange à l’envoi dans un centre de démantèlement et de traitement des déchets, en passant par la dépose des brûleurs et des réseaux hydrauliques,

: de la vidange à l’envoi dans un centre de démantèlement et de traitement des déchets, en passant par la dépose des brûleurs et des réseaux hydrauliques, La fabrication des massifs et l’évacuation des chaudières ,

, Le tubage des trois cheminées : la cheminée de 13 m de hauteur a été entièrement replacée sur socles et raccordée aux trois chaudières,

: la cheminée de 13 m de hauteur a été entièrement replacée sur socles et raccordée aux trois chaudières, Le montage de la nouvelle chaufferie : assemblage des trois chaudières et brûleurs, remise en place des réseaux de gaz sécurisés, adaptation des réseaux hydrauliques, raccordements électriques, réalisation d’une nouvelle chape à partir d’un revêtement auto lissant résineux adapté aux chaufferies industrielles, mise en place de la mezzanine avec garde-corps et des échangeurs, etc...

: assemblage des trois chaudières et brûleurs, remise en place des réseaux de gaz sécurisés, adaptation des réseaux hydrauliques, raccordements électriques, réalisation d’une nouvelle chape à partir d’un revêtement auto lissant résineux adapté aux chaufferies industrielles, mise en place de la mezzanine avec garde-corps et des échangeurs, etc... Les phases de tests à la livraison.

Ancienne installation Démontage et évacuation

Livraison des chaudières Unimat UT-L/6 Bosch Thermotechnologie Installation cheminée

Raccordement réseaux hydrauliques Tableau de régulation

Mezzanine Installation finalisée

