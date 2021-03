En raison de contraintes complexes et changeantes, l’édition de devis pour des travaux de rénovation énergétique peut s’avérer difficile et chronophage. Sage Batigest Connect vous permet de d’éditer sans peine des devis toujours conformes. Découvrez les possibilités offertes par cet outil.

Devis de rénovation énergétique, des règles complexes et mouvantes

En tant que professionnel du bâtiment, vous avez le devoir de faire figurer certaines informations obligatoires sur vos devis : nom de l'entreprise, numéro de TVA, détail des prestations, coût unitaire, etc. Toutefois, l’édition de vos devis peut être plus complexe dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique, et ce, pour plusieurs raisons :

Vos documents doivent respecter un certain formalisme afin de permettre à vos clients de profiter éventuellement d'aides à la rénovation énergétique ;

Les contraintes sont susceptibles de varier selon les dispositifs auxquels sont éligibles les travaux (MaPrimeRénov, Coup de pouce économies d'énergie, etc.) ;

Vous devez faire apparaître les critères de qualification de votre entreprise, notamment RGE ;

Les prestations éligibles aux aides doivent être plus détaillées que pour d'autres travaux (norme des matériaux, critères techniques de performance, etc.) ;

Les règles à respecter sont susceptibles d’évoluer si les aides à la rénovation énergétique évoluent elles-mêmes.

Batigest Connect : un outil performant pour des devis conformes

Consacré à la gestion commerciale des professionnels du BTP, le logiciel Sage Batigest Connect vous permet d'éditer des devis de rénovation énergétique conformes à la réglementation. Grâce à différentes fonctionnalités performantes, il optimise considérablement vos propositions commerciales.



Des modèles de devis sur mesure : depuis le logiciel, vous avez accès à des modules préconçus, répondant notamment aux règles applicables aux aides à la rénovation énergétique. Vous êtes ainsi sûr d’éditer un devis conforme à la réglementation, vous permettant de vous concentrer sur votre proposition commerciale.



Des mises à jour automatiques : la gestion du logiciel est déléguée à votre fournisseur Sage. En fonction des évolutions réglementaires (modification des formalités de devis, création d’une nouvelle aide, etc.), des mises à jour peuvent vous être proposées. Vous avez ainsi la garantie de respecter le cadre en vigueur.



Une liberté de saisie : si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser vos devis de rénovation énergétique, notamment en ajoutant des commentaires, des articles non référencés ou encore des avenants. Le logiciel vous fournit également une grille de saisie paramétrable, vous permettant de contrôler tous les éléments relatifs à votre devis (gestion du déboursé sec, coût de revient, etc.).



Une tarification au plus juste : vous pouvez souscrire à l'option Sage e-tarif afin d'accéder aux catalogues des fournisseurs commerciaux et techniques. Cela vous permet ainsi de consulter 4 millions de références produits, dont les tarifs sont mis à jour en temps réel. L’idéal pour éditer des devis de rénovation énergétique conformes et à jour des prix et solutions disponibles.

Pour en savoir plus exit_to_app