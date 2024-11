BatiPerf, le nouvel outil pour comparer la situation financière des entreprises du BTP

La FFB et BTP Banque lancent BatiPerf, un outil permettant à un chef d’entreprise du BTP d’évaluer la situation financière de sa structure, au regard des niveaux moyens sectoriels.

Les entreprises du BTP ayant adhéré à la FFB se dotent d’un nouvel outil leur permettant d’évaluer la situation financière de leur propre structure, au regard des niveaux moyens sectoriels.

Baptisé BatiPerf, cet outil repose sur l’analyse de ratios essentiels (taux de profitabilité, de marge, de capitalisation, poids de la masse salariée, niveau de trésorerie et délais de paiement, etc.) et de leur évolution au cours des cinq dernières années. Il permet de se familiariser avec des notions clefs de l’analyse financière, et de se comparer à des entreprises de même taille évoluant dans un secteur similaire.

Une base comparative de 22 000 bilans en moyenne par an

BatiPerf s’appuie sur une base de 22 000 bilans en moyenne par an. Celle-ci est statistiquement représentative des entreprises du BTP soumises à l’impôt sur les sociétés et affichant un chiffre d’affaires compris entre 500 000 € et 150 millions €. C’est également la base de l’étude annuelle de BTP Banque relative à la situation financière des entreprises du bâtiment.

Olivier Salleron, président de la FFB, déclare que « dans un contexte de crise des marchés du bâtiment et de tension pour les entreprises, BatiPerf permet aux artisans et entrepreneurs de comprendre et suivre leur situation financière, en se comparant à leurs pairs, à l’aide de graphiques simples. C’est aussi un moyen d’anticiper les difficultés, donc d’établir des stratégies pour y remédier ».

Stéphanie Malysse, présidente du directoire de BTP Banque, ajoute : « Grâce à BatiPerf, nous nous affirmons comme un véritable partenaire des entreprises du BTP et de leurs dirigeants. Notre rôle de banquier et notre connaissance approfondie du marché nous permettent de mettre à disposition des entreprises des indicateurs de gestion financière en matière de rentabilité, de structure financière, ou de délais de règlement par exemple. Nous sommes fiers d’avoir œuvré à l’aboutissement de BatiPerf aux côtés de la FFB et souhaitons que cet outil devienne une véritable aide à la gestion pour les chefs d’entreprise ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock