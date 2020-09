Le plan de relance économique, baptisé France Relance, accorde une enveloppe de 6,7 milliards d'euros à la rénovation thermique des bâtiments, dont 4 milliards pour les bâtiments publics et 2 milliards pour renforcer MaPrimeRenov’ pour les particuliers. Cette mesure doit permettre d’en finir avec les quelques 4,8 millions de « passoires thermiques » Attribuée aujourd’hui sous conditions de ressources aux ménages « modestes », MaPrimeRénov’ s’ouvre à tous les ménages dès 2021.

Un Français sur cinq se trouve actuellement en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire que plus de 10 % du budget de son foyer est consacré à l’énergie. Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement, a notamment détaillé une enveloppe de 20.000 euros par foyer pour une rénovation globale du logement (isolation des murs, des combles et planchers, et installation d'une pompe à chaleur). Objectif : rénover 500.000 logements par an jusqu’en 2050.



En parallèle de ces annonces, une étude du Ministère de la Transition écologique fait état de 4,8 millions de « passoires thermiques » sur les 29 millions de résidences principales que compte l’Hexagone. Des chiffres préoccupants puisque 17 % des logements sont considérés comme très énergivores. Le principal frein aux travaux de rénovation reste le financement et la compréhension des démarches à suivre. En effet, malgré l’intention des Français de réaliser les travaux, ils n'ont souvent pas assez de budget, ils connaissent mal les aides disponibles et se posent des questions sur les démarches pour réaliser leur projet : quels travaux privilégier, avec quels matériaux et comment bénéficier d’aides financières ?



Pour permettre aux Français de découvrir quelles solutions existent et d’engager leurs travaux, ROCKWOOL décrypte les enjeux de la rénovation énergétique.

Quels travaux engager en priorité pour améliorer la performance thermique d’un bâtiment ?

Dès sa conception, un projet de rénovation doit intégrer les travaux d’isolation. En effet, une bonne isolation permet de réduire la consommation énergétique jusqu’à 70%. Elle améliore également le confort intérieur et le bien-être des occupants. Il faut penser d’abord à isoler la toiture et les murs, car ces éléments sont responsables de la moitié des déperditions énergétiques : jusqu’à 30 % de la chaleur s'échappent par le toit, 25 % par les murs1. L’isolation thermique est donc l’investissement le plus rentable.

Optez pour les matériaux performants et durables pour une isolation optimale

Le choix du matériau est important. Il conditionne l’efficacité des travaux engagés, leur durabilité et le confort attendu. Par exemple, l’isolation en laine de roche ROCKWOOL conserve ses performances pendant plus de 50 ans, sa densité et sa conductivité thermique permettant de maintenir une température intérieure agréable tout au long de l’année. Les coûts de chauffage et de climatisation sont ainsi réduits. De plus, il n’est plus nécessaire de choisir entre la performance et le prix : il suffit de choisir les produits ROCKWOOL compatibles avec les aides existantes.

Comment ROCKWOOL vous accompagne pour obtenir des aides financières ?

Présent depuis 40 ans en France, ROCKWOOL est un des acteurs industriels incontournables pour parvenir à remplir les objectifs de l’Etat en termes de rénovation énergétique et souscrit à cette priorité commune : isoler les bâtiments dans une démarche responsable et engagée.



Avant de connaître les démarches à effectuer pour vos demandes d’aides, il faut vérifier dans un premier temps si votre projet est éligible. Pour le particulier, l’outil Simul'Aid€s (un calculateur d’aides financière) permet d’identifier les dispositifs d’aides financières mobilisables pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leurs logements et connaître les financeurs à solliciter. Vous pouvez consulter Simul’Aid€s sur le site rockwool.fr.



Aujourd’hui, il existe de nombreuses aides et subventions pour aider les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique : MaPrimeRénov', le CITE, les aides de l'ANAH, les Certificats d'Economies D'Energie etc. Celles-ci sont accordées en fonction d’un certain nombre de critères. Seuls les travaux réalisés par des professionnels titulaires d'un signe de qualité RGE (Reconnus Garant de l'Environnement) ouvrent droit aux aides financières.



Pour bénéficier de ces aides, vous devez réaliser des travaux en accord avec certaines normes. Par exemple, l'isolation doit obligatoirement présenter une résistance thermique minimale (R), en fonction de l'épaisseur de l'isolant, combinée à sa conductivité. Les certificats ACERMI des produits ROCKWOOL permettent de justifier du respect de la résistance thermique R (m².K/W) définie par les différents aides.

Pour vous faciliter la démarche, ROCKWOOL a conçu une brochure complète dédiée à la rénovation qui vous explique la rénovation thermique de A à Z : les avantages de la rénovation, les aides proposées et les produits éligibles.



Enfin, ROCKWOOL Campus accompagne les artisans et les professionnels du bâtiment. Notre objectif est de vous proposer des formations sur-mesure au plus près de chez vous ou au sein de votre entreprise.