Rénovation du bâti scolaire : sécurité et performance avec l’isolation ROCKWOOL

ROCKWOOL, une solution complète pour l'isolation

Les écoles, représentant 50 % des bâtiments publics, sont souvent vieillissantes et gourmandes en énergie, ce qui peut créer un inconfort pour les élèves et le personnel. La rénovation énergétique de ces structures est une priorité pour répondre aux défis climatiques.

Les bâtiments scolaires doivent respecter des normes strictes, tant pour la sécurité des occupants que pour l'amélioration des performances énergétiques. L'isolation en laine de roche ROCKWOOL est une solution polyvalente qui peut être utilisée pour les toitures, les façades, les murs intérieurs et les réseaux de tuyauterie. Elle garantit une protection thermique, acoustique et contre les incendies, tout en préservant la qualité de l'air.

Protection incendie

La sécurité incendie est un enjeu majeur pour les écoles. La laine de roche est naturellement incombustible et résiste à des températures dépassant les 1 000 °C, offrant ainsi une protection incendie optimale.

Protection acoustique

La densité élevée de la laine de roche en fait un excellent isolant acoustique. Elle absorbe les bruits d’impact, les chocs et les vibrations, tout en atténuant les nuisances sonores extérieures. Cela permet de créer un environnement d’apprentissage calme et propice à la concentration.

Protection thermique

L'isolation en laine de roche aide à maintenir des températures agréables en toute saison, en conservant la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. En effet, de par sa densité, la laine de roche ralentit l'écoulement de l'air et le flux thermique. Ses performances durables assurent une efficacité énergétique sur la durée de vie du bâtiment.

Protection de la qualité de l’air

Il est crucial que les matériaux de construction ne libèrent pas de polluants dans l’air intérieur. Les produits en laine de roche ROCKWOOL respectent des critères sanitaires stricts. Combinée à une bonne ventilation, la laine de roche contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur, protégeant ainsi la santé et le bien-être des occupants.

Durabilité, confort, santé et sécurité au cœur des produits ROCKWOOL

L’isolation en laine de roche ROCKWOOL est recyclable à l’infini et possède une durée de vie supérieure à 65 ans, tout en maintenant ses performances. Composés jusqu’à 75 % de matière recyclée, les produits ROCKWOOL participent à l’économie circulaire grâce au service Rockcycle, qui collecte et recycle les déchets de laine de roche pour en faire de nouveaux isolants.

Près de 10 % des établissements scolaires sont vétustes

Aujourd’hui, près de 10 % des écoles et établissements scolaires sont vétustes, tandis que 20 % ont déjà fait l'objet de rénovation. Bien que ces projets puissent être complexes et coûteux, ils sont indispensables pour rendre des bâtiments scolaires sûrs et performants.

Découvrez comment l’école Bastide Haute de Salon-de-Provence a bénéficié de solutions ROCKWOOL pour une rénovation thermique réussie.

Les travaux, débutés en juillet 2022, portaient sur la rénovation énergétique et l’isolation thermique par l’extérieur de l’établissement. Les solutions Ecorock Duo et Rockfaçade Premium de ROCKWOOL, spécialement conçues pour l’isolation des façades sous enduit, ont été utilisées pour recouvrir 1 200 m² de l’enveloppe du bâtiment. Ces panneaux en laine de roche double densité assurent une sécurité incendie, une efficacité énergétique, un confort thermique et acoustique optimal, tout en réduisant les risques de condensation.

" Nous sommes proches d'atteindre les 40 % d’économies d’énergie pour 2023 " explique Lydéric LOREAU, président du bureau d’études E-Leven.

Une approche globale pour la performance énergétique

ROCKWOOL préconise une rénovation thermique globale des bâtiments scolaires. Ce type de rénovation, plus complet que l’approche par élément, permet de traiter en un seul chantier les 8 postes de travaux (isolation des toitures, murs, planchers, fenêtres, chauffage, production d’eau chaude, ventilation). Cette approche permet de maximiser les économies d'énergie et de garantir des performances durables.

