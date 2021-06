Le nouvel hôtel 4 étoiles BOAT&CO, situé à Amsterdam, est un symbole impressionnant à la fois du renouveau de l’Houthaven mais également de la préservation d'une longue tradition car c’est dans ce quartier que le premier port de la ville a été mis en service au XIXe siècle. En 2016, le cabinet d'architectes Kollhoff & Pols Architecten de La Haye a présenté son projet de construction.

Le défi principal fut de retranscrire une époque traditionnelle dans une architecture du XXIe siècle. En tenant compte des proportions, des matériaux, des espaces et des personnes, les architectes ont créé un bâtiment dont la façade en briques rappelle l'architecture expressive du début du XXe siècle et qui combine cette méthode de construction historique régionale avec les exigences des concepts actuels en matière d'habitat, de mode de vie et d’écologie. Le choix de RHEINZINK pour la création d’un toit galbé en zinc-titane constitue la touche de modernité souhaitée.

Copyright photo : RHEINZINK

