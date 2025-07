GRANUM EXTRA granite : idéal pour la rénovation design

Grâce à son revêtement innovant, GRANUM EXTRA possède une très grande résistance à la corrosion et au climat maritime, et offre également une meilleure stabilité de teintes. GRANUM EXTRA granite vous apporte ainsi la solution idéale pour une couverture, un bardage ou une évacuation des eaux pluviales qui dure dans le temps. Cette teinte harmonieuse s’intègre aussi bien sur les architectures traditionnelles que contemporaines et se combine sans fausse note avec d’autres matériaux.

GRANUM EXTRA granite diffuse, en effet, une esthétique intemporelle familière. Son aspect gris traditionnel se fond harmonieusement dans les projets de rénovation et de préservation du patrimoine. Cette surface transmet un sentiment de constance, sans jamais paraître envahissante ni intrusive, mais au contraire intégrée en parfaite symbiose avec le bâti et son environnement. Libre à vous d’exploiter sa versatilité pour un rendu élégant des plus équilibrés alliant traditionalisme et modernité.

GRANUM EXTRA offre une vaste gamme d’éléments et systèmes de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales : joint debout, tasseau, angulaire, bardeaux, profilés à joint creux, profilés à clins, gouttières, tuyaux de descente, etc. Vous trouverez ainsi la solution la plus adaptée pour donner vie à vos rénovations et opérations de préservation du patrimoine.

Tous les bâtiments s’expriment, mais avec GRANUM EXTRA, ils se subliment.