Les pompes à chaleur GeniaAir Max et GeniaSet Max viennent étoffer la gamme Saunier Duval. Ces solutions, dédiées à la rénovation, sont disponibles en chauffage seul (GeniaAir Max) ou en double service (GeniaSet Max) pour répondre à tous les projets. Ces pompes à chaleur air / eau monobloc assurent le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire (intégrée ou déportée) en utilisant les calories naturellement présentes dans l’air extérieur.

Grâce à une température de départ jusqu’à 75 °C, ces pompes à chaleur sont idéales en remplacement d’une chaudière existante sans changement des émetteurs en place. Elles s’adaptent aussi bien aux radiateurs moyenne et haute température qu’aux planchers chauffants. Grâce au fluide naturel R290, GeniaAir Max et GeniaSet Max sont des solutions durables avec un impact quasi nul sur l’environnement. Toujours plus silencieuses, ces pompes à chaleur atteignent une pression acoustique de seulement 32 dB(A) à 5 mètres, aussi discrètes qu’un réfrigérateur récent. Elles s’intégreront ainsi parfaitement dans les zones urbaines denses.

Avec un COP jusqu’à 4,9 et une efficacité saisonnière jusqu’à 191 %, les pompes à chaleur GeniaAir Max et GeniaSet Max garantissent un confort en toutes saisons et des économies d’énergie au quotidien.

Pour le professionnel, aucune démarche n’est nécessaire lors de l’achat. En effet ces pompes à chaleur fonctionnent avec un fluide naturel non soumis à la réglementation F-Gas. De plus, l’installation est facilitée grâce à la technologie monobloc (fluide contenu à l’intérieur de l’unité extérieure et scellé d’usine) sans intervention sur le fluide frigorigène ni ouverture de l’unité extérieure. La mise en service est également simplifiée avec des réglages possibles directement depuis l’interface de l’unité intérieure ou du régulateur.

GeniaAir Max et GeniaSet Max s’adaptent à tous les projets : 5 modèles monophasés (230 V) de 3,8 à 12,6 kW à -7 °C / 55 °C, 2 modèles triphasés (400 V) de 10,1 à 12,6 kW à -7 °C / 55 °C et des unités intérieures au choix (colonne double service compacte, module mural avec appoint intégré ou interface pompe à chaleur seule).



Le nouveau régulateur MiPro Sense et la passerelle de connectivité MiLink V3 permettent le pilotage à distance. L’utilisateur peut ainsi gérer sa température de confort, programmer des plages horaires, assurer un suivi de ses consommations d’énergie ou encore activer le mode « vacances ».



Ces nouvelles pompes à chaleur sont produites en France au sein du plus grand site français de fabrication d’unités extérieures de pompes à chaleur résidentielles. Située à Nantes, l’usine a agrandit sa capacité avec la mise en place d’une ligne de production supplémentaire dédiée aux pompes à chaleur. Un levier pour Saunier Duval qui a pour objectif de tripler sa production d’ici 2023 afin de répondre aux besoins de plus d’une vingtaine de pays où la marque Saunier Duval est présente.

