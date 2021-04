L’ascenseur Schindler 1000 fait partie de notre nouvelle gamme de produits, spécialement conçue pour les petits immeubles résidentiels et tertiaires. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options, toutes créées pour simplifier vos déplacements verticaux au quotidien.

Le Schindler 1000 est facile à configurer, facile à aménager, facile à installer et facile à utiliser. Fiabilité, efficacité et résistance sont les maître-mots qui ont guidé sa conception pour des déplacements silencieux et confortables, sans compromis sur le design.

