À Toulouse, le groupe Acorus annonce le rachat de Verdone

Le groupe Acorus, ETI française pionnière dans l’éco-rénovation en sites occupés, annonce l’acquisition de Verdone, spécialiste toulousain des systèmes de gestion technique du bâtiment. L’objectif est de proposer une solution intégrée globale de réduction de la consommation énergétique pour l’industrie et le tertiaire.

Dans un marché tiré par les enjeux énergétiques et de décarbonation, Acorus complète son offre globale d’éco-rénovation en rachetant Verdone, une entreprise spécialiste des systèmes de gestion technique du bâtiment, comptant 40 collaborateurs et réalisant cinq millions d’euros de CA.

Basée à Toulouse, Verdone est une société indépendante spécialisée dans la conception, la pose et la maintenance des systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) auprès de clients industriels et tertiaire.

L’entreprise se concentre sur une activité-clé de la transition énergétique portée par le décret tertiaire et le décret BACS : améliorer le pilotage de tous les équipements consommant de l’énergie dans les bâtiments industriels et tertiaires via l’installation de systèmes GTB et la programmation des automatismes qui les composent.

Les clients de Verdone sont nombreux, l’entreprise n’hésitant pas à intervenir auprès de grands groupes issus d’un large spectre d’activités allant du monde hospitalier à l’aéronautique, en passant par les écoles et universités.

Un ADN commun pour trois entités distinctes

Verdone et Acorus ont de nombreux points communs qui rendent la combinaison entre ces deux entités légitime. Ces dernières assurent leurs prestations par des équipes internes d’ingénieurs et de techniciens, et sont également toutes les deux adeptes de la méthode lean. Par ailleurs, elles portent un grand intérêt au marché de la transition énergétique dans le bâtiment.

Ce tandem, associé à Eneor, bureau d’étude spécialisé dans les économies d’énergie acquis en février 2024, permet au groupe Acorus de proposer une solution intégrée globale de réduction de la consommation énergétique et de CO² pour les maîtres d’ouvrage industriels et tertiaires.

« Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement d’Acorus et des perspectives très prometteuses. En combinant nos expertises et nos réseaux, nous allons pouvoir accélérer notre croissance, renforcer notre présence sur le territoire - avec l’ouverture de nouvelles agences à Toulouse et Montpellier - et proposer une offre encore plus complète à nos clients. Ce sont autant d’opportunités pour répondre aux enjeux des bâtiments de demain », déclare Philippe Benquet, président du groupe Acorus.

« Cette alliance est porteuse de nombreuses innovations. En combinant nos expertises et nos technologies, nous allons pouvoir offrir à nos clients industriels et tertiaire une gamme de services plus étendue, puis développer de nouvelles solutions pour répondre à leurs enjeux dans la transition énergétique et dans la digitalisation de leurs bâtiments », conclut Michel Clémens, fondateur de Verdone.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©Acorus (avec de gauche à droite : Matthieu Jourdan, Michel Clémens, Philippe Benquet, président du groupe Acorus et David Caillier)