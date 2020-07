Les bâtiments de santé sont probablement les plus exigeants en matière de sécurité, de qualité de l’air et de maintenance. Pour autant, le confort des patients et des professionnels de la santé ne doit pas être négligé, et ce, dès la conception. Lié à l’hygiène, le contrôle de la bio contamination et de la désinfection est d’une importance capitale afin d’éviter la propagation d’agents infectieux. Les produits ARMSTRONG peuvent être utilisés dans tous les bâtiments liés à la santé et à l’hygiène.