La Fabrique de la Cité s’est rendue à Saint-Brieuc pour y organiser un atelier territorial dédié aux enjeux de transformation de friches. Sujette à une érosion démographique depuis plusieurs années, la cité briochine a en effet lancé le programme « Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc », censé redynamiser son centre-ville.

Le centre-ville de Saint-Brieuc se vide de ses habitants, et pour faire face à cette érosion démographique qui ronge la cité briochine depuis plusieurs décennies, la préfecture des Côtes d’Armor a lancé le programme « Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc ».

La Fabrique de la Cité, le think tank des transitions urbaines, s’est y récemment rendu pour y organiser un atelier territorial dédié aux enjeux de transformation de friches. Accompagné d’acteurs publics et privés de l’aménagement des territoires, La Fabrique de la Cité s’est également attardé sur ledit programme, censé redynamiser le centre-ville de Saint-Brieuc.

Ce faisant, l’objectif est d’identifier les particularités de cette méthode, et d’en extraire des enseignements transposables à d’autres villes moyennes confrontées au même défi de revitalisation.

Repeupler un centre-ville déserté

La cité briochine fait face à une érosion démographique depuis plusieurs années. Le centre-ville est déserté, et ce phénomène s’explique en partie par l’expansion du commerce en périphérie au cours des années 2000 et 2010, qui a détourné les consommateurs d’un cœur de ville autrefois animé et prospère.

Bien consciente de la situation, l’équipe municipale élue en 2020 a cependant discerné une opportunité : celle de se saisir des locaux et immeubles vacants pour y créer une nouvelle offre résidentielle et commerciale attractive et accessible à tous.

De quoi répondre, dans le même temps, à une double évolution sociétale : un attrait renouvelé pour les villes à taille humaine après la pandémie de COVID-19, et une tendance structurelle à la décohabitation, qui contraint un nombre grandissant de ménages unipersonnels et de familles monoparentales à se détourner du logement individuel en périphérie.

Reconstruire « la ville sur la ville »

Cette ambition de redynamisation du centre-ville de Saint-Brieuc se traduit, depuis 2020, par le déploiement d’une politique volontariste de réhabilitation des friches tertiaires en cœur de ville.

Il s’agit ici de valoriser la quinzaine de bâtiments et parcelles en déshérence que compte le centre urbain pour y développer notamment des logements locatifs de qualité, avec l’aide de partenaires privés et en mobilisant les bons programmes publics.

Cette stratégie présente également l’avantage de limiter l’artificialisation des sols, et de reconstruire « la ville sur la ville », dans un contexte où l’on estime que 80 % du parc immobilier de 2050 existe déjà.

À cette méthode s’ajoute le déploiement simultané de deux outils - une foncière commerciale et une concession d’aménagement - qui ont permis de diversifier l’offre commerciale, grâce à la remise sur le marché de cellules commerciales à loyers modérés, ainsi qu’un programme de transformation des espaces publics briochins.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock