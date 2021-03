Modulable, l’ascenseur Schindler 3000 est conçu, fabriqué et rigoureusement testé pour garantir un fonctionnement fluide, silencieux et économique pendant toute sa durée de vie. Il répondra à toutes les exigences de votre projet de faible à moyenne hauteur, dans n’importe quel environnement urbain.

Une conception bien pensée qui s’appuie sur la précision suisse

Le Schindler 3000 offre une modularité maximale en termes de dimensions de cabine, de portes et de gaine. Les composants du Schindler 3000 prennent peu de place, offrant ainsi plus d’espace pour les usagers. Tous les composants principaux sont placés dans la gaine, ce qui permet de réduire les coûts de construction et d’offrir plus d’espace aux architectes. Le Schindler 3000 permet d’installer une plus grande cabine dans un espace de gaine standard.

Design à la carte

Choisissez parmi les trois lignes de décoration de Schindler 3000 et combinez votre choix avec notre gamme de panneaux de commande, mains courantes, éclairage, miroirs et autres accessoires.



Envie de créer votre propre design d’ascenseur ? C’est possible grâce au Schindler Digital Plan, un outil de planification et de conception en ligne performant qui vous offre la possibilité de réaliser vos envies esthétiques.

Vous êtes prêt pour l’avenir, nos ascenseurs aussi !

En intégrant les technologies de demain, le Schindler 3000 offre une expérience passager améliorée grâce aux e-services, pour répondre aux exigences d’un monde en pleine évolution.



Infos en temps réel, écrans en cabine et au palier, e-conciergerie, maintenance de vos installations à distance … retrouvez un univers de possibilités clé en main.



Pourquoi se contenter d'un simple trajet lorsque vous pouvez le rendre EXTRA-ordinaire ?. Accompagnez-nous à bord d’une cabine d’une nouvelle ère et ajoutez de l’EXTRA à votre ORDINAIRE.

