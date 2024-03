Siplast complète son offre de gestion des eaux pluviales avec Variaflow®

Les inondations sont le premier risque naturel en France.

Siplast propose une solution efficace, polyvalente et sur mesure avec sa gamme dédiée à la gestion des eaux pluviales Wateroof® : Wateroof® Duo, Wateroof® Primo et Rooftop Duo™.

Nouveauté : le limitateur de débit Variaflow® à associer aux systèmes Wateroof®.

La gestion des eaux pluviales, un enjeu environnemental majeur

Premier risque naturel en France, les inondations sont de plus en plus fréquentes ces dernières années, notamment en raison de la densification urbaine qui surcharge les systèmes d'assainissement. Cette augmentation est aussi attribuée aux effets du réchauffement climatique qui engendre des pluies diluviennes touchant désormais l'ensemble du territoire français. Ces inondations, qui représentent une menace pour les infrastructures et la qualité des nappes phréatiques, soulignent la nécessité d'une gestion optimisée des eaux pluviales.

Pour y parvenir, une réduction du volume d'eau de ruissellement entrant dans les réseaux d'évacuation est essentielle. La rétention des eaux pluviales sur les toitures constitue ainsi une solution complémentaire aux systèmes de rétention classiques et est particulièrement adaptée en milieu urbain.

En effet, en milieu rural, l'aménagement d'un bassin de rétention extérieur est facilement aménageable mais en milieu urbain, l'utilisation de cette solution traditionnelle est une contre-performance économique.

Une solution complète de gestion des eaux pluviales et d’étanchéité

L’exploitation de la surface du toit répond en partie à la problématique de 8 l’artificialisation des sols que le gouvernement essaie maintenant de limiter. L’optimisation de chaque espace déjà existant avant d'en concevoir un autre est une priorité.

Siplast propose depuis plusieurs années une offre complète et polyvalente pour gérer les eaux pluviales à la parcelle et accompagner les professionnels dans ce défi. Siplast se distingue en étant le seul fabricant à proposer un système de rétention temporaire des eaux pluviales sur le toit validé en technique courante disposant d'une ATEx.

