Financez vos factures de situations de travaux

L'affacturage est une technique de financement qui permet à un dirigeant d'entreprise dans le BTP de percevoir le montant de sa facture avant la date d'échéance du paiement. La même technique est également utilisée pour financer les entrepreneurs et les sous-traitants, lorsque des travaux ont été effectués ou que des biens et des services ont été fournis et que le paiement de la facture correspondante est exigible après un certain temps (par exemple 60 jours).

Vous souhaitez comprendre ce que recouvre les termes d’affacturage de factures de construction, de factoring de créances de construction ou de situations de travaux !



La vie du secteur du BTP est "erratique", entre les projets sous-estimés et les travaux hors budget... les achats de matériaux coûteux, les investissements avant l'envoi de la facture... les retards dans l'obtention des permis... Cela vous parle certainement ?



Car si vous évoluez dans le secteur de la construction et que vous dirigez une petite entreprise de sous-traitance, ces questions reviennent certainement souvent...



L’affacturage vous concerne quelle que soit votre spécialité dans le bâtiment, qu'il s'agisse de revêtements de sol, de démolition, de terrassement, d'électricité, de toiture, de chauffage, de ventilation et de climatisation ou autre.

Pourquoi utiliser le factoring

Tous les projets de construction impliquent l'estimation, la budgétisation, l'achat de matériaux et d'équipements et l'embauche de travailleurs qualifiés.



Sur les projets plus importants et qui demandent des investissements, vos clients peuvent signer un contrat, mais ne s'attendent pas à régler la totalité du travail à l'avance.



Cette situation implique que vous devez avancer de grosses sommes d'argent pour couvrir les coûts du travail jusqu'à ce que celui-ci soit terminé, ce qui peut prendre des semaines, voire des mois.



Les chantiers qui durent, bousculent votre entreprise et votre organisation, ils mettent à rude épreuve votre fonds de roulement ce qui peut avoir comme conséquence de vous mettre à court de moyens financier, voire sans trésorerie d'exploitation pendant des mois, selon le nombre de projets et de factures simultanés.



Aucune entreprise ne peut résister et se maintenir à flot sans réserve de trésorerie.

Qu'est-ce que l'affacturage de factures BTP ?

En résumé, l'affacturage pour le BTP est une avance de fonds sur vos créances en souffrance, une sorte de “prêt sur factures” !



Une fois votre facture validée par le Factor votre entreprise de construction obtient les fonds, vous encaissez donc par anticipation, sous 24 heures en moyenne, jusqu'à 90% de la valeur de vos factures TTC.

La trésorerie est obtenue dès que vous facturez via une interface web.

via une interface web. Votre entreprise ne dépend plus des délais de règlement de vos clients.

de vos clients. Les financements sont obtenus au gré de votre facturation .

. Vos projets et vos engagements sont facilités (paiement des salaires, des charges, des fournisseurs, investissements etc…)

(paiement des salaires, des charges, des fournisseurs, investissements etc…) Vous maitrisez la situation grâce à votre correspondant dédié et à votre accès web.

Y a t'il un profil des entreprises BTP qui utilisent l'affacturage de factures de construction ?

Aucunement, l'affacturage de factures convient à tout profil d'entreprise de construction ou d'entrepreneur indépendant, y compris les créations récentes.



Quelle que soit votre spécialité, toute entreprise du BTP (dans une relation BtoB ) qui émet des factures ( même avec situation de travaux ) et qui pratique des échéances à court terme, entre 15 et 90 jours est éligible à l'affacturage de factures.



Dans le contexte d’incertitude actuel (covid), où les dirigeants ont du mal à cerner les marchés, ont du mal à se projeter ou les délais de paiements tendent à augmenter, l’affacturage assiste l’entreprise comme un ”pilote automatique”.



En effet cette solution va renseigner le dirigeant sur la qualité de son portefeuille, va vous procurer du financement grâce au factor, va vous assister dans vos relances, jusqu'à vous couvrir à 100% en cas d’insolvabilité déclarée (RJ-LJ).



Mais cette solution est également très intéressante pour les entreprises qui n’ont pas l’accessibilité à d'autres types de prêts ou qui cherchent une solution réactive !



Comme toute structure commerciale les entreprises de construction ont des coûts d'exploitation qui leur sont propres et qui sont globalement non négociables, comme :

Les salaires, qui stabilisent vos employés.

L'équipement, le matériel et les fournitures, pour que l’exploitation se poursuive au bureau et sur le chantier..

Le bureau, le mobilier, l'entretien et les rénovations.

Les assurances de l’entreprise, pour vous protéger en cas d'accident ou de litige.

Les ventes et le marketing, pour développer votre entreprise et maintenir un carnet de commandes plein, etc...

Pour votre décision quelques critères à retenir, Comparez :

Niveau de fonds de garantie demandé 5, 10,15, 20%

demandé 5, 10,15, 20% Taux de financement bancaire (autour de 1,5%, il peut varier du simple au double)

bancaire (autour de 1,5%, il peut varier du simple au double) Taux de gestion (autour de 0,5%)

