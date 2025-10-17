Pour obtenir une information de la part de la marque « ALTASSURA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ALTASSURA représente les 3 principales places de marché nationales de solutions de garantie et de financement pour les entreprises.

Altassura offre une nouvelle approche de l’assurance crédit et de l’affacturage en proposant une étude comparative, globale et exhaustive du marché, des intervenants, et des produits pour couvrir le poste client des entreprises françaises.



Altassura est le seul intervenant rassemblant la plus large palette d'intervenants en France.



Nos plateformes mettent en relation des entrepreneurs, DAF et Credit manager avec des experts financiers intervenants sur le secteur.



Pratique, réactif, économique, convivial et responsable, là où il y a une problématique générale ou spécifique, il y a une solution, il y a Altassura.



QUELQUES CHIFFRES :

84 Partenaires

Plus de 1000 entreprises nous ont fait confiance

30.000 consultations mensuelles

