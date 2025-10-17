ConnexionS'abonner
ALTASSURA

12 Quai Papacino
06300 Nice
France
ALTASSURA représente les 3 principales places de marché nationales de solutions de garantie et de financement pour les entreprises.

Altassura offre une nouvelle approche de l’assurance crédit et de l’affacturage en proposant une étude comparative, globale et exhaustive du marché, des intervenants, et des produits pour couvrir le poste client des entreprises françaises.

Altassura est le seul intervenant rassemblant la plus large palette d'intervenants en France.

Nos plateformes mettent en relation des entrepreneurs, DAF et Credit manager avec des experts financiers intervenants sur le secteur.

Pratique, réactif, économique, convivial et responsable, là où il y a une problématique générale ou spécifique, il y a une solution, il y a Altassura.

QUELQUES CHIFFRES :

  • 84 Partenaires
  • Plus de 1000 entreprises nous ont fait confiance
  • 30.000 consultations mensuelles

Vous pouvez découvrir nos autres produits complémentaires destinés à la gestion du poste clients.

  • Pour vos besoins de cautions légales et de garantie commerciale. Découvrez nos solutions de cautions et de garanties pour les entreprises.
  • Le financement de vos factures clients avec l’affacturage. Comparez nos offres d’affacturage
  • Le financement ponctuel de factures clients. Découvrez notre offre de financement de factures
  • Pour financer vos commandes. Découvrez notre solution pour financer et sécuriser vos commandes.
  • Pour couvrir votre entreprise contre les conséquences des attaques informatiques ou d’une fuite de données. Découvrez nos solutions de cyber-assurance et d’assurance fraude pour les entreprises.
  • Pour couvrir votre entreprise contre les conséquences des factures impayées. Découvrez nos solutions d’assurance-crédit pour les entreprises.

Découvrez aussi nos solutions en ligne pour le financement de factures, de commandes, d'entreprise, de Facturation, d'assurance-crédit, de Garantie de factures, de recouvrement de factures, de caution de marché, virements internationaux.

