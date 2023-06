Solipac intensifie sa présence en Occitanie avec l’ouverture de son nouveau comptoir à Béziers

Un nouveau local dédié aux solutions Hitachi

Solipac a fait le choix d’investir dans un local neuf et moderne afin d’offrir un bel espace, dédié aux solutions de pompes à chaleur air/eau et air/air de la marque Hitachi – Cooling & Heating. Idéalement situé, près de la rocade, au sein d’une zone d’activités, ce nouveau point de vente est facilement accessible afin de répondre rapidement aux besoins des professionnels. Cette nouvelle implantation atteste de la volonté de développement du groupe dans cette région.



D’une surface totale de 500 m2, le comptoir se compose d’un accueil avec un espace libre service, de plusieurs bureaux, d’un showroom ainsi que d’une zone de stockage permettant d’assurer une disponibilité produit. Au-delà de présenter la gamme Hitachi, le showroom permet d’offrir également une expertise technique à la clientèle, grâce à plusieurs produits Hitachi en fonctionnement.

Un accompagnement unique au service des professionnels

Fort de 15 années d’expérience, le groupe Solipac est devenu le leader régional des énergies renouvelables en région Occitanie. S’adressant aux professionnels – artisans installateurs, bureaux d’études, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles etc, le groupe s’est construit au fil du temps autour de la synergie de l’ensemble de ses filiales pour proposer un package de services complets et complémentaires.



Dans chacun de ses 13 points de vente, l’ambition de Solipac reste d’épauler ses clients à travers ses multiples services. Du développement des centres de formation OXIDEVE (qualifications QualiPAC, QualiPV, certificat d’aptitude) en passant par des formations techniques, commerciales, financières, de management sur-mesure... Tout est mis en œuvre pour privilégier un accompagnement unique et complet.

Des experts à votre service

Solipac s’engage au quotidien dans un partenariat exclusif avec Hitachi, afin de proposer des solutions en pompes à chaleur air/air et air/eau performantes et compétitives pour répondre aux marchés du résidentiel et petit tertiaire. Avec au total, 13 agences en Occitanie et sur le Grand Lyon, Solipac intensifie son maillage, au travers de son nouveau point de vente à Béziers et prochainement à Chambéry d’ici la fin de l’année.



Depuis début mai, l’équipe de Béziers accueille avec grand plaisir tous les installateurs désireux de découvrir ce nouveau point de vente ainsi que les dernières innovations de la marque Hitachi Cooling & Heating, parmi lesquelles, la nouvelle gamme de pompes à chaleur air/air airHome ainsi que les nouvelles pompes à chaleur air/eau à liaisons hydrauliques Yutaki H & H Combi. Le comptoir de Béziers prévoit également d’organiser, tout au long de l’année, plusieurs animations commerciales.

Pour en savoir plus exit_to_app