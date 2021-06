Avec le nouveau Programme Drivia, Legrand réinvente le tableau pour le résidentiel et le petit tertiaire. Ce système très complet permet de réunir de manière esthétique au cœur d’une GTL saillie ou encastrée, toute l’infrastructure électrique et numérique : panneau de contrôle agréé Linky, tableau de répartition, tableau de communication. Sa finition soignée et son design moderne assurent à l’ensemble une intégration en tout harmonie. Son côté innovant et son esthétisme séduira les installateurs et les usagers.