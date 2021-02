FRANCE AIR, spécialiste du désenfumage mécanique, présente deux nouveautés en ventilation de désenfumage.

Defumair®, un nouveau caisson de désenfumage F400/120 qui s’adapte à toutes les installations.



Defumair® se caractérise par une modularité totale, inédite sur le marché français, offrant pas moins de 38 configurations d’aspiration et refoulement. Une fois sur chantier, ce nouveau caisson peut être retourné et posé au sol sur n’importe quelle face. Il peut aussi se démonter en deux parties pour un passage par des ouvertures de taille réduite. Enfin, tous ses panneaux sont démontables et interchangeables, ce qui permet une configuration du flux d’air directement sur chantier.

Defumair® est un nouveau caisson connecté. La version ECM est équipée de la régulation Oxéo® Fan, intégrée en usine, permettant un ajustement des débits d’air et une programmation horaire avec la commande fixée en façade. La version ECM du Defumair® peut également être paramétrée directement à partir de l’application Oxéo®Connect, téléchargeable sur smartphone, et autorisant, grâce à une connexion bluetooth, la prise en main directe des paramètres du caisson afin d’ajuster toutes ses fonctionnalités.

Defumair® fait partie de la nouvelle génération de caissons de ventilation intelligents alliant simplicité, modularité, performance énergétique, régulation et pilotage intuitifs. Disponible en version AC ou ECM, avec isolation en laine de verre de 25 ou 50 mm, il fait l’objet d’une mise en stock et peut être livré en 24 h.

Caractéristiques techniques :

Gamme composée de 7 tailles en ECM et 10 tailles en AC jusqu’à 50 000 m3/h

Version AC et ECM

Versions disponibles : inox, peinture epoxy, cuisine, pack Protection Incendie

38 configurations

Nombreux accessoires agréés au feu, tels que les pièces de transformation

Régulation Oxéo® Fan intégrée et câblée d’usine

Produit ERP 2018

Unité double usage conforme aux exigences du règlement 1253 / 2014

Simoun® F400 ECM, la version ECM de l’emblématique tourelle de ventillation et désenfumage de France Air.



La version ECM de la mythique tourelle de ventilation et désenfumage Simoun® est désormais disponible ! Cette nouvelle version avec moteur ECM et électronique déportée a été agréée au feu par Efectis selon la norme EN 12101-3 et bénéficie du marquage réglementaire CE. Elle dispose en outre de dimensions strictement équivalentes à la version initiale, ce qui permet, sur une installation existante, de remplacer très simplement l’ancienne tourelle par la nouvelle version ECM. La nouvelle tourelle SIMOUN® F400 / 120 ECM est équipée de la régulation Oxéo® Fan, dont les paramètres sont pilotables via bluetotth avec l’application smartphone Oxéo® Connect.



Caractéristiques techniques :

Gamme composée de 10 tailles.

Débits de 300 à 28 000 m3/h

Agréé F400-120 par Efectis selon EN 12101-3

Régulation Oxéo® Fan intégrée et câblée d’usine

Moteur ECM

Produit ERP 2018

Nombreux accessoires agréés au feu tel que clapet anti retour, costière…

Unité double usage conforme aux exigences du règlement 1253 / 2014

