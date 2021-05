Reconnu depuis plus de 140 ans comme le spécialiste français de la préparation des fonds, Beissier s’est aussi imposé auprès des professionnels adeptes de l’application manuelle avec une offre complète et spécifiquement dévolue à leurs exigences : PRESTONETT.

Attentif à accompagner au plus près ses clients entreprises et artisans pour faciliter leur quotidien, Beissier repense l’identité visuelle de sa gamme PRESTONETT, avec pour maîtres mots : modernité, facilité d’identification comme de choix avec une lisibilité d’un seul coup d’œil.



À la clé, un nouveau look qui habille tant les conditionnements en sacs des enduits en poudre que les seaux des références des enduits en pâte, aux contenants explicitant instantanément la fonction du contenu.



Si l’emballage sert à protéger, transporter et informer, il se révèle également un point de contact clé de la relation avec le client. Beissier a ainsi fait le choix de renforcer la notion de services envers ses utilisateurs via un nouveau packaging de sa gamme PRESTONETT. Une évolution forte qui fait rimer simplicité de choix avec une fonction clairement identifiée, et lisibilité optimale, tout en conservant les éléments de reconnaissance de la gamme. La nouvelle charte repose sur des éléments graphiques communs liant l'ensemble des produits de la gamme : un facing au fond kraft emblématique de la marque ; le nom PRESTONETT en "châpo" ; une lettre stylisée et colorée au graphisme modernisé, initiale du produit, soulignée par sa fonction (G pour Garnissant, F pour finition, M pour Multi-usage, R pour Reboucheur...), mais aussi le nom du produit bien lisible, l’avantage produit particulièrement mis en avant. De plus, en bas du facing, Beissier y présente une estampille « Fabriqué en France » rechartée (gage d’engagement dans une démarche de valorisation des circuits courts et d’économie circulaire) ainsi que le logo Beissier comme signature. Mentionnons de plus que Beissier a pensé à tout et a aussi amélioré les côtés de ces packagings afin de garantir une visibilité optimale y compris lorsque les produits sont présentés dans les rayons sur palette.

Au-delà de ces codes similaires et identitaires offrant une visibilité immédiate (tout en favorisant la préférence et la fidélisation), la fonction de chaque produit est clairement mise en exergue : on sait de suite à quel usage il se destine. Précisons que des pictos synthétisent aussi visuellement ses autres caractéristiques : enduit d’intérieur, épaisseur maxi par passe, temps d’utilisation...



Parce que Beissier place le client au cœur de son activité, c’est en se mettant à la place de celui-ci que l’expert en préparation des fonds a donc conçu ses nouveaux habillages de produits PRESTONETT et force est de constater que c’est vraiment réussi : clair, net et précis, à l’instar de l’application des enduits PRESTONETT Beissier !