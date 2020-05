Fabricant de chaux hydraulique naturelle depuis plus de 150 ans, Socli, filiale de Ciments Calcia au sein du groupe HeidelbergCement, déploie son nouveau site internet www.socli.fr. Scrolling, photos XXL, mise en page épurée, accès rapide et simplifié aux informations, richesse des témoignages et des réalisations... concourent à mettre en lumière la chaux sous toutes ses formes, de son process de fabrication jusqu’à ses multiples applications. Avec en point d’orgue les engagements Socli pour la santé, la sécurité, l’environnement et l’innovation, ainsi qu’un focus sur l’emblématique Club de la chaux. Découverte de cette nouvelle vitrine digitale...