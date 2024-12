En cette fin d’année, le groupe Saint-Gobain annonce une nouvelle acquisition dans son segment isolation. Il s’agit du fabricant turc His Yalıtım, racheté via sa filiale İzocam.

Le groupe Saint-Gobain est implanté depuis 1998 en Turquie. Le géant des matériaux de construction compte 22 usines et environ 2 000 collaborateurs dans le pays.

Via İzocam, fabricant turc de produits isolants codétenu par Saint-Gobain et le koweïtien Alghanim Industries, le groupe a finalisé l’acquisition, de His Yalıtım, à 100 %.

Le producteur turc de laine de roche opère à Kayseri, en Anatolie centrale, et emploie environ 170 personnes. Aucun détail sur le montant de la transaction n'a été dévoilé.

Une acquisition inscrite dans le plan « Grow & Impact »

« Cette opération lui permet de renforcer sa position dans la construction durable dans le pays, avec des positions de leader dans l’isolation, le plâtre et la plaque de plâtre, et la chimie de la construction, où Saint-Gobain a par ailleurs inauguré la semaine dernière sa 11ème nouvelle usine Weber ou Chryso », indique le géant des matériaux de construction dans un communiqué. L’achat d'His Yalıtım s’intègre d’ailleurs dans le plan stratégique « Grow & Impact ».

En parallèle, l’opération alimente la présence d’İzocam en Turquie, où l’industriel dénombre quatre usines.

His Yalıtım est l’une des acquisitions de Saint-Gobain en 2024, aux côtés d’Ovniver Group, Bailey ou Fosroc.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock