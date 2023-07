Sto innove avec StoArmat Classic HD, un nouveau sous-enduit d’ITE bi-composant pour augmenter la productivité l’hiver

La technologie HybridDrying (HD) pour un temps de séchage le plus court du marché

Innovation signée Sto, unique sur le marché, le nouveau sous-enduit organique StoArmat Classic HD intègre la technologie HybridDrying (HD) qui accélère le temps de prise et de séchage à coeur, même par temps humide et froid. La finition peut ensuite être appliquée après environ 2 jours (contre 5 jours en temps normal).



StoArmat Classic HD est une solution constituée de 2 composants : un seau contenant le sous-enduit StoArmat Classic HD et un berlingot d'additif StoAdditiv HD dans le couvercle. Pour lancer le procédé chimique qui active le processus de séchage, il suffit d’incorporer l’additif au seau. Et le tour est joué !



StoArmat Classic HD s’utilise de manière optimale lorsque les températures sont situées entre +1 et +10° C et résiste aux gelées nocturnes jusqu’à -5° C.

Une saison hivernale plus productive

Avec StoArmat Classic HD, Sto minimise les obstacles de l’automne et de l’hiver et pose un nouveau jalon dans la mise en oeuvre de systèmes ITE durant les périodes froides et humides.



Cette indépendance vis à vis des conditions météorologiques facilite l’établissement des plannings de chantier et prolonge le temps consacré aux projets. La possibilité de commencer la saison plus tôt dans l’année et de la finir plus tard permet aux applicateurs de maximiser le nombre de chantiers à traiter dans l’année et de minimiser la perte de chiffre d’affaires en période hivernale.

« Le principal frein pendant la période hivernale, c’est la productivité. Les produits hiver de Sto nous permettent de continuer à travailler même dans des conditions météo plus extrêmes et d’augmenter notre nombre de chantiers annuel […]. Avec StoArmat Classic HD, nous sommes rassurés car on voit que le produit sèche vraiment à coeur par tout temps », témoigne Xavier Deschamps, conducteur de travaux chez Moyse 3D, qui a pu tester en avant-première le nouveau produit.



Après la colle pour polystyrène Sto-TurboFix Mini, la peinture de façade StoColor Dryonic applicable à l'Airless et la cheville StoFix Iso-Dart pour fixer sur ITE les colliers de gouttières, StoArmat Classic HD est le 4ème produit lancé par Sto dans le cadre de sa campagne de productivité pour soutenir et accompagner les professionnels de la façade dans la reprise de leur activité après la crise sanitaire du Covid-19.



Photo à la une : Le nouveau sous-enduit StoArmat Classic HD intègre un additif sous forme de berlingot dans son couvercle pour accélérer le séchage à coeur.