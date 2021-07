STONEPANEL®, seule plaquette de parement en pierre naturelle du marché allant jusqu’à 28 m de hauteur, agréée par le CSTB

Il est le seul du marché à proposer cette hauteur. Cette nouvelle certification est un gage de qualité et de fiabilité qui répond aux demandes les plus exigeantes du secteur du bâtiment. Les projets immobiliers les plus audacieux peuvent ainsi allier esthétisme et sécurité.



Les comportements physiques et mécaniques de STONEPANEL® sont attestés par ce nouvel Avis Technique du CSTB.