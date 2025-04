L'agenceur est un professionnel incontournable du secteur du bâtiment. Il conçoit, fabrique et installe des aménagements intérieurs sur mesure pour les habitations, bureaux, commerces et autres espaces. Son travail mêle créativité et technicité, car il doit à la fois respecter les contraintes architecturales et proposer des solutions esthétiques et fonctionnelles. Travaillant en atelier et sur chantier, l'agenceur utilise divers matériaux (bois, métal, verre) et maîtrise différentes techniques d'assemblage. Il collabore avec architectes, décorateurs et autres corps de métier pour créer des espaces optimisés et harmonieux.

Quelles formations pour devenir agenceur ? Pour accéder à ce métier, plusieurs formations sont possibles, allant du CAP au Bac +2 : Formation Contenu CAP Menuisier fabricant ou CAP Ébéniste Initiation au travail du bois et aux techniques d'assemblage BAC PRO Agencement de l'espace architectural Formation complète intégrant conception et fabrication BTS Agencement de l'environnement architectural (AEA) Approfondissement des compétences avec CAO/DAO et accès à des postes à responsabilités Des formations complémentaires en design d'intérieur ou en gestion de projet peuvent aussi enrichir le profil d'un agenceur. Combien gagne un agenceur ? Le salaire d'un agenceur varie en fonction de son expérience, de sa région et de la complexité des projets sur lesquels il travaille. Salaire selon l'expérience Niveau d'expérience Salaire brut mensuel Débutant (< 2 ans) 1 800 à 2 200 € Confirmé (2-5 ans) 2 200 à 2 800 € Expérimenté (> 5 ans) 2 800 à 3 500 € Les salaires peuvent être plus élevés pour les agenceurs travaillant sur des projets haut de gamme ou possédant une expertise particulière. Salaire selon la région Région Salaire moyen brut mensuel Île-de-France 2 500 à 3 500 € PACA 2 300 à 3 200 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 400 à 3 300 € Nouvelle-Aquitaine 2 200 à 3 000 € Hauts-de-France 2 100 à 2 900 € L'ïle-de-France offre les meilleurs salaires en raison du coût de la vie et de la demande en aménagement intérieur. → Lire aussi notre article sur les 8 métiers du bâtiment les mieux payés Comment négocier son salaire ? Plusieurs facteurs peuvent influencer la rémunération d'un agenceur : Compétences spécifiques : la maîtrise de logiciels de CAO comme AutoCAD ou SketchUp peut faire la différence.

: la maîtrise de logiciels de CAO comme AutoCAD ou SketchUp peut faire la différence. Expérience : un professionnel ayant travaillé sur des projets complexes peut justifier un salaire plus élevé.

: un professionnel ayant travaillé sur des projets complexes peut justifier un salaire plus élevé. Localisation : les salaires sont plus hauts dans les grandes villes.

: les salaires sont plus hauts dans les grandes villes. Certifications : certaines formations en gestion de projet ou en éco-construction sont un atout. Évolution de carrière et perspectives Un agenceur peut progresser vers des postes à responsabilités comme : Poste Description Chef d'atelier Gestion d'une équipe de menuisiers et agenceurs Conducteur de travaux Coordination de plusieurs chantiers Architecte d'intérieur Conception intégrale des projets avec une formation complémentaire Création d'entreprise Devenir artisan agenceur et gérer ses propres clients Le métier d'agenceur offre ainsi de belles opportunités d'évolution pour les passionnés d'aménagement intérieur. L'agenceur est un acteur clé du secteur du BTP, avec un salaire attractif à mesure que l'expérience grandit. → Lire aussi notre article sur les 20 métiers du BTP qui recrutent le plus Camille Decambu