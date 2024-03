Synea : la première pompe à chaleur murale triple service !

Synea, la première pompe à chaleur air/eau murale triple service du marché français ! Atlantic élargit sa gamme de pompe à chaleur air/eau pour vous proposer une solution ultra compacte et surtout confortable en chauffage, rafraîchissement (option) et en eau chaude sanitaire. Adaptée aux projets RE2020, Synea est compatible avec tous les émetteurs hydrauliques du marché : plancher, plafond, radiateur eau chaude et gainable hydraulique.