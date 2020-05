À l’annonce du confinement, TECHNAL a rapidement mis en place des mesures d’accompagnement, pour ses réseaux ALUMINIERS AGRÉÉS, MAISONS DE LUMIÈRE et FABRICANTS TECHNAL (transmission régulière d’informations via des réunions et par emails, assistance pour compléter le Prêt Garanti par l’État, mise à disposition de masques homologués et de gels hydroalcooliques…).

Un soutien que la marque poursuit post-confinement afin d’aider ses adhérents dans la relance de leur activité. Il se matérialise par les renouvellements de son opération « JOURS VIP » et de sa campagne TV nationale. Ces outils ont pour volonté de renforcer l’animation dans les points de vente et d’accroître les prises de commandes des membres des réseaux. Une courte vidéo « Déconfinés mais protégés face au COVID-19 - Les ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL s’engagent pour votre sécurité » a également été imaginée par TECHNAL. Les particuliers sont rassurés et assurés de faire appel à des partenaires sérieux dans ces circonstances sanitaires exceptionnelles. SON OPÉRATION « JOURS VIP » Depuis ce 15 mai et jusqu’au 20 juin prochain, elle permet de bénéficier de 1 000 € offerts* sur les commandes de menuiseries chez un ALUMINIER AGRÉÉ ou une enseigne Maisons de Lumière TECHNAL.

Un réel avantage pour les particuliers, qui souhaitent concrétiser leurs projets imaginés et étudiés durant la période du confinement propice à la réflexion : pose de nouvelles fenêtres et portes optimisant le confort intérieur sans faire l’impasse sur le design, intégration d’une pergola ou d’une véranda en aluminium pour profiter du jardin dès les premiers rayons du soleil, installation d’un portail contemporain qui sécurise les parents quand les enfants jouent à l’extérieur… TECHNAL met à disposition de ses ALUMINIERS AGRÉES et enseignes MAISONS DE LUMIÈRE TECHNAL un pack digital clé en main « JOURS VIP ». Ces outils de communication sont personnalisables : emailing HTML, vidéo de couverture Facebook, propositions de posts pour les réseaux sociaux, campagne MMS, visuel pour agrémenter la page d’accueil de leur site internet ou encore référencement ciblé. Les partenaires TECHNAL se mobilisent également en prolongeant leurs offres « JOURS VIP » durant cette période. Ils offrent des accessoires (domotique…) et des surremises jusqu’à 15 % sur leurs solutions complémentaires (motorisation, volets roulants, stores-bannes, portes de garage…) disponibles chez les professionnels des réseaux. SA CAMPAGNE TV D’envergure nationale, elle vient appuyer cet accompagnement, participant à la visibilité de TECHNAL et de ses réseaux aux quatre coins de la France. Le film publicitaire « Un fabuleux pouvoir » est ainsi diffusé sur les chaînes de France Télévision jusqu’au 31 mai. TECHNAL a réalisé une courte vidéo didactique qui présente les règles sanitaires adoptées par les ALUMINIERS AGRÉÉS et MAISONS DE LUMIÈRE TECHNAL. Qu’ils accueillent les particuliers dans leur showroom et point de vente, ou interviennent à domicile pour une étude ou la réalisation de travaux, ces professionnels s’engagent pour la sécurité de leurs clients.



Respect des gestes barrières, nombre d’intervenants sur chantier limité, port du masque et de lunettes de protection, désinfection régulière des surfaces, aération des espaces de travail, circuit de circulation pour limiter les contacts dans les établissements… sont autant de moyens mis en place pour les rassurer au quotidien et garantir la sécurité de tous.



Visionnez la vidéo - « DÉCONFINÉS MAIS PROTÉGÉS FACE AU COVID-19 » : LA SÉCURITÉ, UN ENGAGEMENT DES RÉSEAUX TECHNAL - ci-dessous : * 1 000 € TTC offerts pour 10 000 € TTC d’achat et 500 € TTC offerts pour 5 000 € TTC d’achat pour toute commande, en une seule fois, d’une valeur minimale de 5 000 € TTC. Conditions de l’opération sur www.technal.fr. Pour en savoir plus exit_to_app