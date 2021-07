Tendances colorées : le vert dans les intérieurs

Dans ce deuxième épisode d’une série autour des tendances colorées, nous nous penchons sur le vert : un coloris qui a une action puissante sur nos émotions. C’est une palette audacieuse et diversifiée qui offre des changements de tons pour refléter les saisons. Avec une telle variété de nuances, cet énergisant naturel a des effets prouvés pour évoquer des sensations de fraîcheur, de paix et de sécurité.

Pour ce qui est de l’aménagement intérieur, l’olivier et le vert feuillu mènent la palette de design 2021 pour apporter une sérénité enracinée aux espaces. Les tons de verts plébiscités ont évolué au fil du temps : les verts à base jaune (trouvés dans notre collection Urban Retreat en 2012) ont cédé la place aux nuances vert olive aujourd’hui.



Le vert olive n’est pas une couleur nouvelle pour les espaces intérieurs, elle a été une constante dans la décoration de la maison à travers les siècles. Le look désuet qui fait le charme des intérieurs anciens se couple aujourd’hui à une esthétique et un mobilier plus contemporains. Créer de l’harmonie et une continuité entre la maison et les espaces de bureaux est une préoccupation qui prend de l’importance actuellement. La présence du vert olive dans l’espace de travail (sur les sols, les objets, les matériaux d’habillage…) fournira des accents naturels qui rappellent les intérieurs domestiques.



En l’honneur de cette tendance verte, nos dernières collections Iridescence et Ice Breaker introduisent plusieurs coloris, dont les teintes Olive et Reef. Inspirées de nos principes de design biophilique (en s’inspirant des surfaces et des textures naturelles), ces teintes peuvent être associées à des tons neutres pour offrir un équilibre et une sophistication discrète.

De nombreux autres éléments viendront se marier avec ces nuances naturelles de vert pour créer des intérieurs qui inspirent le calme et qui amélioreront collectivement le bien-être de celles et ceux qui habitent ces espaces, qu’ils y restent ou soient seulement de passage.

En travaillant aux côtés de nos clients pour créer des espaces où leurs gens peuvent prospérer, nous savons que la lumière naturelle, la végétation, les murs vivants, les textures et les matériaux naturels et les vues sur la nature peuvent avoir un impact positif.

En cherchant l’inspiration dans la nature, vous pouvez vraiment améliorer la performance de votre palette et de votre espace.

