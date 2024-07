Chez Sylvania, lumière rime avec modulaire

À quelques mois du salon Batimat, Sylvania nous présente ses innovations de la rentrée. Des solutions d’éclairage faisant la part belle à la modularité et à la connectivité.

Après 120 ans d’existence, le groupe Sylvania continue d’innover. Le spécialiste de l’éclairage, notamment pour le tertiaire (hôtels, bureaux, commerces etc), mais aussi les hôpitaux et établissements scolaires, fait le plein de solutions avant la trêve estivale et le salon Batimat fin septembre.

Un nouveau luminaire nommé Raxa…

Première nouveauté, sortie sous la marque Concord de Sylvania : Raxa. Gamme de luminaires linéaires, Raxa se décline en trois versions, selon l’ambiance souhaitée.

Luminaire de la gamme Raxa - Crédits photo : V.K

Dans les musées, les patrimoines architecturaux et les vitrines de magasins, on privilégiera plus soit Raxa Opal, équipé d’une optique opale pour une ambiance homogène,soit Raxa Wallwasher. Ce système de lèche-mur est doté d’un objectif asymétrique, capable de « générer un éclairage uniforme du sol au plafond ».

Raxa Wallwasher et Raxa Opal peuvent s’étendre sur une longueur de 900 ou 1200 mm et affichent un IRC supérieur à 90. Sachant que l'IRC de Ra 100 revient à une reproduction des couleurs fidèle à la nature. Le luminaire Raxa UGR19 (IRC >95 et longueur de 600 ou 1500 mm) offre un faible éblouissement, idéal pour les espaces tertiaires.

Application de la solution Raxa dans le tertiaire - Crédits photo : Sylvania

Les produits de la gamme Raxa sont disponibles en deux finitions (noire ou blanche) et en deux températures de couleurs (3000 et 4000K). Son homogénéité chromatique est bonne, avec une déviation de la localisation chromatique inférieure à 3.

Le flux lumineux de ces éclairages varie entre 825 à 3272 lm, selon les modèles, pour une efficacité de 75 à 114 lm/W. Leur durée de vie se maintient à 90 000 heures en moyenne avec 70 % de maintien du flux initial. Quant à leur pilotage, deux versions sont possibles : ON/OFF et DALI.

La gamme Raxa est un «complément des projecteurs Beacon, qu'on ressort aussi avec un nouveau design beaucoup plus épuré. C’est un produit qui date des années 1960, donc historiquement connue et reconnu », notamment déployée au musée d'Orsay et dans un château de la Loire, souligne en parallèle Cyril Jaquillard, chef de produit au sein du groupe.

… complété par son rail Lytespan

Afin que les produits Raxa soient installés facilement et dans le respect d'un design moderne, Sylvania a renouvelé son rail Lytespan. Pour l’aspect esthétique, Lytespan est fabriqué en aluminium et offre les mêmes finitions que les éclairages Raxa. Selon les souhaits architecturaux, trois formes sont proposées : ronde, encastrée trimless et en H. Les accessoires de pose associés permettent un montage en saillie, suspendu ou encastré trimless, sans rail apparent.

Les rails Lytespan sont disponibles en trois dimensions : 1, 2 ou 3 m. Ce qui les rend aisément découpables, ajustables et adaptables à toutes les configurations et environnements de bâtiments (petits commerces, de grands magasins, de bureaux et d’espaces d’accueil).

Mais surtout, Lytespan se veut universel, grâce à ses connecteurs nichés à l’intérieur. Pour une installation « dans un musée, ou même une église, sur le rail, il va y avoir plein de marques différentes. Il va y avoir nous, Sylvania, puis il va y avoir des confrères. Donc il faut aussi s'adapter, pour que le rail soit universel, facile d'installation », nous explique M. Jaquillard.

De la connectivité chez les particuliers grâce à SylSmart Home

On le sait, les pouvoirs publics préconisent l’utilisation de systèmes intelligents pour l’efficacité énergétique du bâtiment. Que ce soit dans le logement comme dans le tertiaire, en vertu des décrets tertiaire et BACS.

Et cette connectivité, Sylvania l’appliquait déjà, notamment avec des solutions telles que LumiNature. Son objectif : instaurer une qualité lumineuse proche de celle du soleil, en particulier dans des pièces privées de lumière naturelle. « C’est l'institut Gustave Roussy, un institut de cancérologie à Paris, qui a été vraiment l'élément déclencheur. On a accompagné tous les professionnels de santé, pour vraiment qu'il y ait ce bien-être au quotidien des laborantins, des chercheurs, des médecins, des gérants, et bien entendu des patients », nous raconte Cyril Jaquillard.

Sans pic de bleu, l’éclairage LumiNature s’adapte au rythme circadien des occupants, afin de réguler la sécrétion du bon niveau de mélatonine, hormone du sommeil, tout au long de la journée. « On a l'impression de suivre le rythme de la journée par la variation de lumière », résume le chef de produit de Sylvania.

« Cette expertise digitale qu'on propose aux professionnels, on l'a appliqué sur le grand public. On a relancé une application qui s'appelle SylSmart Home pour la maison. On est sur une utilisation plus ludique, au sens où on vient régler la température de couleur, donc la variation des blancs », de 2700 à 6500 K, poursuit-il.

Ambiances possiblement créées via l'application SylSmart - Crédits photo : Sylvania

L’application, associée à sa large gamme de lampes et luminaires YourHome (SylSpot Smart, SylDownlight Smart, SylRadiance Smart, SylStrip Smart, etc.) sortira à l’automne 2024 dans les grandes surfaces de bricolage (GSB). On peut passer de la lumière chaude le matin à des ambiances plus décontractées le soir. Compatibles RGB, les luminaires peuvent se synchroniser à l’ambiance d’un film ou d’une musique, grâce au micro du smartphone. SylSmart Home intègre 16 millions de combinaisons chromatiques.

Pour plus d’économies d’énergie, l’utilisateur peut créer des programmes et routines, de manière à ce que les luminaires s'éteignent et s'allument automatiquement. Les lampes et luminaires de la gamme TourHome fonctionnent avec le contrôle vocal, via Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K