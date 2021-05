Pour transformer son jardin en lieu d’évasion, une piscine encadrée d’une terrasse en bois créé un cadre intime et chaleureux pour profiter de son extérieur tout en farniente. Parenthèse pensée pour la détente, l’aspect naturel et convivial des terrasses en bois Silverwood sont parfaites pour se former un petit havre de paix autour de son bassin, en y apposant des bains de soleil ou y installer un coin repas où recevoir ses proches.

Terrasse SKIN Pin rouge du Nord : une terrasse conjuguant simplicité et esthétisme

La terrasse SKIN Pin rouge du Nord est la solution pour un extérieur séduisant et économique. Ses lames de bois lisses assurent un confort optimal et un entretien facile pour une durabilité augmentée.

Terrasse CURVE Mélèze : une terrasse désignée pour durer (à gauche)

Avec ses lames de bois légèrement incurvées qui permettent l’écoulement des gouttes d’eau, la terrasse Mélèze est faite pour durée dans le temps. Epurée et design elle habille aisément tous les extérieurs et dynamise même les plus petits espaces.



Terrasse HEARTWOOD : une terrasse esthétique et naturelle (à droite)

Naturellement durable, son bois n’a subit aucun traitement. Constituées à 99% de duramen de pin, connu sous le nom de « bois de cœur », ces lames qui deviennent argentées avec le temps apportent une touche d’authenticité et de douceur à l’extérieur de la maison, créant un environnement relaxant.



photo à la une : Terrasse THERMOWOOD : une terrasse naturellement durable - Grâce à son traitement naturel à très haute température et respectueux de l’environnement, les lames de cette terrasse de caractère sont stables et résistent au temps. En plus de ces propriétés exceptionnelles, sa teinte chaude réhausse l’extérieur de tout style d’habitat.