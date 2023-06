testo 570s : le premier analyseur froid intelligent qui détecte et indique les anomalies de façon autonome

Un combiné d’intelligence, de précision et d’endurance

Sur les mesures à long terme notamment, l’analyse des erreurs prend souvent beaucoup de temps et les anomalies restent souvent indétectées. Grâce à l’analyse numérique des défauts dans l’application testo Smart App accessible via Bluetooth et à sa grande capacité de mémoire, le nouvel analyseur froid testo 570s détecte les anomalies rapidement et de manière fiable. Cela permet non seulement de ne rien oublier, mais aussi de gagner un temps considérable.

Testo 570s offre également de nouveaux avantages pour les mesures standard. Le système hybride composé d’une batterie rechargeable et d’un accumulateur constitue une autre première mondiale et permet d’atteindre une autonomie record de 360 heures. En outre, la précision de la mesure de la pression a été portée à 0,25 % de l’échelle, ce qui permet d’obtenir des résultats plus fiables même pour les systèmes fonctionnant à basse pression.

Rapidité et facilité de mesure

Afin d’offrir aux professionnels, un appareil leur permettant d’effectuer des mesures le plus rapidement et le plus facilement possible, Testo a développé de nombreuses fonctions qui facilitent leur travail quotidien.

Testo 570s est ainsi équipé :

d’un grand écran qui offre une vue d’ensemble rapide de toutes les valeurs mesurées ainsi qu’un affichage graphique,

de programmes mémorisés qui guident l’opérateur tout au long du processus de mesure et permettent de déterminer automatiquement de nombreux paramètres de l’installation,

de sondes sans fil qui se connectent automatiquement à l’appareil, via Bluetooth, pour une mesure simple de la température, du vide et de la consommation ou puissance électriques.

En outre, l’application testo Smart App permet aux utilisateurs de configurer, mesurer, documenter et consulter, confortablement et facilement, les données de mesure enregistrées par l’analyseur testo 570s sur leur smartphone ou tablette.

Équipé pour chaque défi d’aujourd’hui et de demain

En matière de robustesse, Testo mise sur une qualité éprouvée. Avec un indice de protection IP54, testo 570s obtient des résultats fiables même dans les conditions les plus difficiles.

Il peut être utilisé sur des installations utilisant des fluides A2L et il est le seul appareil du marché d’ores et déjà apte pour les fluides A3 qui seront majoritaires dans vos installations de demain.

Prêt à l’emploi avec les kits pratiques

Le nouveau testo 570s 4 voies est proposé seul ou en trois kits pratiques pour mesurer rapidement et sans fil la température, le vide et la consommation électrique.

