En ce début d’année, le fabricant français TOUPRET présente sa toute nouvelle plateforme de marque. Les valeurs du Groupe pionnier sur le marché des enduits y sont incarnées à travers quatre engagements et un manifeste fort.

C'est l'occasion pour la marque de mettre en lumière sa vision et donner une place centrale aux artisans, aux professionnels du bâtiment, aux utilisateurs grand-public et aux distributeurs. Dans une approche de modernisation de la marque, le leader du marché poursuit sa transformation avec détermination et déploie une nouvelle identité qui se veut incisive, actuelle et encore plus proche des enjeux de ses clients. Le nouveau territoire de marque et une nouvelle structuration de l'offre valorisent quant à eux le type de chantier et les savoir-faire. En créant de l'impact en point de vente, TOUPRET entend bien donner une nouvelle dynamique au segment.

Une plateforme de marque porteuse de valeurs et d'engagements

En tant que marque leader, le Groupe TOUPRET a toujours veillé à innover et proposer des produits de qualité ainsi que des services adaptés aux clients. C'est précisément ce que l'on retrouve au travers de la nouvelle plateforme identitaire. Le fabricant français y décline les quatre engagements qui lui sont chers : #Fiabilité, #Expertise, #Innovation, #Accompagnement.



Commentant cette annonce, Stéphane Thiolière, Directeur Marketing et R&D TOUPRET déclare : « Avec cette nouvelle plateforme de marque, TOUPRET ne cherche pas à uniquement à revoir graphiquement sa communication, mais bien à être utile à ses clients, en simplifiant le quotidien de ses utilisateurs et en valorisant leur savoir-faire. Ces engagements s'appliquent à tous les métiers de l'entreprise et guident toutes nos actions. »

De son ADN à sa vision : les valeurs du Groupe à travers un manifeste

Après avoir affirmé ses engagements, la marque TOUPRET se dote d'un nouveau positionnement exprimé dans un manifeste. Grâce à ce travail sur sa mission, le fabricant d'enduits énonce clairement et durablement la raison d'être de l'entreprise. Cette déclaration précise aujourd'hui les valeurs de la marque. Puisées dans son ADN, ces valeurs sont autant d'engagements clients. Ce sont les principes que le Groupe s'attache à déployer au quotidien auprès de sa clientèle actuelle et ses partenaires, guidé par le professionnalisme et l'excellence opérationnelle.

Le lancement d'une identité forte et lisible

Au cœur de la nouvelle plateforme de marque, le fabricant français dévoile un nouveau logo et une nouvelle signature de marque : « l'enduit des professionnels ». Ce nouvel ensemble graphique symbolise le geste de l'artisan appliquant l'enduit et traduit l'attachement de la marque au métier de ses utilisateurs.



Se basant sur des codes identitaires, la marque a créé un univers graphique qui illustre une posture experte et innovante, avec une iconographie permettant aux professionnels de se reconnaître et d'être valorisés. Un monogramme permet d'en renforcer l'impact sur les différents canaux de communication, et notamment les leviers digitaux.



Commentant l'annonce du nouveau logo, Stéphane Thiolière, Directeur Marketing et R&D TOUPRET déclare « Avec une couleur principale forte, notre nouveau logo est plus dynamique et plus impactant. Sur une seule ligne, il incarne notre volonté d'être à l'unisson et d'œuvrer dans le même sens, et ce bandeau devient un système graphique à part entière. »

Un territoire de marque centré sur l'utilisateur

Pour exprimer son positionnement, la marque a choisi une exécution graphique au plus proche de la réalité centrée sur la valorisation des artisans sur le terrain, dans leur quotidien, sur tous types de chantiers. Concernant le territoire d'expression, TOUPRET passe d'une communication produit à une communication client en s'appuyant sur la mise en œuvre des produits et les bénéfices utilisateurs, et avec un style iconographique basé sur le professionnel. L'utilisation d'illustrations en noir et blanc renforce l'impact du rouge historique de TOUPRET reconnaissable en points de vente.

Une approche différenciée grâce aux packagings

Pour répondre aux spécificités des marchés, TOUPRET souhaite renforcer sa nouvelle identité afin d'accentuer la différenciation de son offre entre ses réseaux de distribution. Ainsi, pour s'adapter aux attentes des distributeurs et des applicateurs, les professionnels disposent de conditionnements adaptés aux marchés du neuf et de la rénovation. Sur le marché grand public, la structuration est basée sur les profils des clients finaux. La déclinaison des différents niveaux de gamme permet une information claire et hiérarchisée pour offrir une meilleure compréhension et faciliter le choix.



« Nous avons travaillé sur les conditionnements afin de les rendre parfaitement adaptés à tous les clients et à toutes les tailles de chantier. Pour la valorisation des points de vente, nous avons misé sur une meilleure lisibilité et ajusté chaque détail en collaboration avec nos clients. À titre d'exemple, leurs principales demandes étaient de travailler une visibilité 360° optimisée, afin que les informations soient visibles quel que soit le sens d'implantation du produit, même sur palette. Ils attendaient plus de clarté sur les pictogrammes, notamment en ce qui concerne les IAQ et la qualité. » précise Stéphane Thiolière, Directeur Marketing et R&D TOUPRET.



Grâce à une approche pédagogique différenciée, les bénéfices et les performances sont adaptés à chaque profil client professionnel et grand public. Le travail sur les gammes bâtiment a renforcé la posture professionnelle et affirmé des codes plus forts, identifiables et appropriables avec trois gammes distinctes pour tous les professionnels (peintres, artisans, plâtriers/plaquistes, etc.).



Pour le grand public, le fabricant a misé sur la pédagogie et sur un rayon adapté à quatre niveaux de gamme pour répondre à tous les profils d'utilisateurs, du novice au gros bricoleur. Cette différenciation est illustrée par une charte graphique spécifique identitaire et un engagement de transmission pour le client final en point de vente et online.