Basilique de Saint-Denis : reconstruction imminente de la flèche

Après la consolidation du massif occidental de la basilique de Saint-Denis, la rénovation de l’édifice religieux entre maintenant dans une nouvelle phase. La cathédrale est sur le point de retrouver sa flèche, perdue depuis près de 180 ans. Les travaux doivent durer jusqu’en 2029.

Orpheline de sa flèche depuis 1847, la basilique de Saint-Denis n’a jamais été aussi proche de la retrouver. Les tailleurs de pierre s’affairent, et se tiennent prêts pour le lancement de l’un des plus grands chantiers patrimoniaux de France.

Près de 180 ans plus tard, un retour imminent

La restauration de la basilique, véritable chef d’œuvre de l’art gothique et nécropole des rois et reines de France, entre dans une nouvelle phase. Après la consolidation du massif occidental de l’édifice religieux, qui s’est achevé avant la tenue des JOP 2024, il est désormais temps de s’attaquer à la flèche.

Ce chantier colossal doit mobiliser des techniques de restauration exemplaires, des expertises artisanales et la transmission des métiers d’art. Un grand échafaudage de plus de 90 mètres de hauteur est en cours de montage. Ce dernier va permettre les différentes étapes du chantier de reconstruction, qui doit durer cinq ans.

Les tailleurs de pierres n’ont d’ailleurs pas attendu que l’échafaudage soit en place pour investir les lieux. Installés dans le jardin de la basilique, ils ont déjà commencé à créer la base de la tour de la flèche.

Pour Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président de Suivez la Flèche, « c’est très émouvant d’entendre les tailleurs de pierre dans le jardin de la basilique. Le projet se concrétise, et c’est un symbole fort de la renaissance de notre territoire pour tous les Dyonisiens ».

La Fabrique de la Flèche ouverte au public fin 2025

La reconstruction de la flèche incarne le renouveau de ce joyau gothique et une vision vivante de l’héritage culturel. En septembre prochain, le parcours de visite de la nécropole royale de la basilique, géré par le Centre des monuments nationaux, sera enrichi par l’ouverture de La Fabrique de la Flèche.

Ce nouveau lieu, aujourd’hui en chantier, proposera au public dès septembre prochain une expérience immersive et innovante au cœur de l’histoire et des savoir-faire qui ont donné vie à la basilique de Saint-Denis. Ce parcours offre aux visiteurs de tout âge l’opportunité de découvrir les coulisses du chantier des bâtisseurs à travers des dispositifs interactifs, des projections et des espaces de médiation animés par des artisans après avoir parcouru l’édifice et sa crypte.

« Le Centre des monuments nationaux est fier de contribuer à cette nouvelle étape majeure pour la basilique cathédrale Saint-Denis, symbole de l’art gothique français. L’ouverture prochaine de la Fabrique de la Flèche viendra enrichir le parcours de visite intégrant la nécropole royale et ses 70 tombeaux sculptés des rois et reines de France. Ce projet ambitieux incarne notre engagement à conjuguer conservation, transmission et innovation pour partager l’histoire auprès de tous les publics », explique Marie Lavandier, historienne de l'art.

Un parrain de marque

Mobilisant 130 artisans, ce chantier est celui de toutes les premières : premier chantier de restitution du patrimoine, premier projet à utiliser une modélisation numérique des 15 228 pierres nécessaires à la reconstruction, et c’est aussi le premier chantier de cette ampleur.

Stéphane Bern, qui a accepté de s’engager pour ce projet et de le parrainer, apportera notamment son soutien à la grande collecte de parrainage des pierres organisée par la Fondation du Patrimoine, dont le site se trouve ici.

« C’est avec une grande émotion que je m’associe à ce projet unique, qui représente à la fois un hommage à notre passé et une promesse pour les générations futures. La Fabrique de la Flèche sera un espace où l’on pourra admirer le travail des bâtisseurs et réécrire l’histoire ensemble. J’appelle chacun à contribuer à cette véritable odyssée, à travers l’opération de collecte organisée par la Fondation du patrimoine », a réagi Stéphane Bern.

