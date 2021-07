TOUPRET lance PULS’AIR® IVOIRE, un nouvel enduit de lissage et de finition en pâte à projeter. Élaboré en étroite collaboration avec les applicateurs, PULS’AIR® IVOIRE est un enduit prêt à projeter adapté à chaque utilisateur sans avoir à faire de mélange, pour un gain de temps et une gestion simple sur chantier. Conçu pour s’appliquer sans impression sur plaques de plâtre, il allie pouvoir garnissant et excellente qualité de finition. Alors que le segment de l’application mécanisée connait une forte progression, cette évolution permet au leader des enduits de préparation des fonds de proposer une offre plus large et plus fonctionnelle pour les entreprises du marché du neuf et de la grosse rénovation.

PULS’AIR® IVOIRE : l’enduit prêt à projeter

Prêt à projeter, PULS’AIR® IVOIRE a été spécialement développé pour permettre l’obtention d’une finition optimale avant mise en peinture, sans avoir à mélanger le fin et l’extra-fin sur chantier. L’objectif : offrir un gain de temps et de l’efficacité sur chantier.



S’il permet de réduire les coûts sur chantiers, il offre également un grand confort d’application grâce à sa glisse, un resserrage optimisé et un ponçage réduit et facilité. Testé et approuvé par les professionnels, PULS’AIR® IVOIRE est un enduit de lissage et de finition en pâte jusqu’à 2 millimètres pour machines à projeter (type queue de cochon).



PULS’AIR® IVOIRE s’applique sans impression sur plaques de plâtre. Il offre un bon pouvoir opacifiant et convient parfaitement en redoublement sur PULS’AIR® BLEU.



Dernier né de la gamme PULS’AIR®, il s’intègre dans une offre d’enduits destinés au marché du neuf et de la grosse rénovation. Il complète la gamme jusqu’alors composée de PULS’AIR® BLEU, PULS’AIR® ORANGE et PULS’AIR® GOUT, pour couvrir toutes les fonctionnalités.



PULS’AIR® BLEU est un enduit 2 en 1 garnissant et lissant idéal pour dégrossir les supports irréguliers comme le béton. Il s'applique jusqu’à 4 mm sur tous supports neufs ou rénovés. Il est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. PULS’AIR® BLEU peut être mélangé avec l’enduit PULS’AIR® ORANGE. Il offre une excellente glisse et un ponçage facile.



PULS’AIR® ORANGE est un enduit de finition en pâte extra-fin. En redoublement sur le PULS’AIR® BLEU ou PULS’AIR® IVOIRE pour une finition très soignée. PULS’AIR® ORANGE offre une finition très soignée en deux passes sur support plaque de plâtre avec une excellente glisse et un ponçage facile.



PULS’AIR® GOUT est un enduit de finition pour le débullage du béton, et le lissage (finition gouttelettes). PULS’AIR® GOUT est blanc opacifiant et permet des finitions gouttelettes. Il s'applique sur tous supports bruts ou peints et est recouvrable par tous types de peintures mates ou satinées. Sa consistance garantit une faible usure du matériel d’application.

Un lancement qui s’inscrit dans la stratégie de développement TOUPRET

La gamme d’enduits PULS’AIR® s’inscrit parfaitement dans la ligne du plan stratégique TOUPRET visant à conforter sa place d’acteur majeur sur le marché du professionnel. Avec l’ouverture d’une nouvelle usine qui lui permet de fabriquer les gros volumes, le fabricant français se donne les moyens de renforcer ses positions sur le marché du neuf et de s’adapter à l’évolution des enduits en pâte qui s’orientent vers une plus grande mécanisation de l’application.



Commentant cette annonce, Stéphane Thiolière, Directeur Marketing Communication et R&D, déclare : « Nous avons fait le choix d’investir dans un nouveau site de fabrication afin de nous donner les moyens d’atteindre nos objectifs de croissance, et de devenir un acteur majeur sur le marché du neuf. La gamme PULS’AIR® s’inscrit logiquement dans cette démarche. »

Pour en savoir plus exit_to_app